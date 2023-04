Posto de vacinação na Unidade Ouvidor Pardinho: gripe e Covid (Valquir Aureliano)

Curitiba começa a semana com aquele jeito típico de outono: baixas temperaturas no início e fim do dia, rajadas de vento, grande amplitude térmica e mais facilidade para se contrair doenças respiratórias. Um chamado para que o curitibano reforce as medidas preventivas e evite adoecer vem da Secretaria Municipal da Saúde, que está vacinando contra a gripe e com a vacina bivalente anticovid todos os públicos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.



“A vacina é a melhor proteção contra várias doenças. Neste momento, de temperaturas mais baixas, a prioridade é ampliar a proteção contra a gripe e também contra a covid com a vacina bivalente”, diz a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.



No caso da vacina bivalente contra a Covid, são aguardados os 76 mil convocados deste grupo: pessoas com comorbidades de 6 a 59 anos para a vacinação contra a gripe e pessoas de 12 a 59 anos com comorbidades para a vacina bivalente contra a Covid-19.



Com essa nova convocação, Curitiba conclui o chamamento para a vacina bivalente anticovid de todo o público prioritário definido pelo Ministério da Saúde.



As duas vacinas (contra a gripe e contra a covid-19) podem ser aplicadas juntas. Não há necessidade de intervalo entre elas.



Os imunizantes estarão disponíveis em 107 unidades de saúde. Confira os horários de funcionamento e endereços no site Imuniza Já Curitiba.



A vacina contra a gripe oferecida pelo SUS é trivalente e protege contra a cepa da influenza B, influenza A H1N1 e influenza A H3N2 (que causou o surto mais recente de gripe no último ano).



Nesta semana, até sexta-feira, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba estenderá até as 20h o horário de vacinação em dez unidades de saúde (uma em cada distrito sanitário do município). Fechando a semana, no sábado, a SMS fará o primeiro dia D de vacinação de 2023, das 9h às 17h, também em dez unidades.



Média móvel de casos novos de Covid tem queda de 37,9%

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou no boletim desta semana mais 2.114 casos e 61 mortos em decorrência da Covid-19. Comparado a duas semanas atrás, o Paraná registrou queda de 37,9% na média móvel de sete dias de casos novos. A média móvel dos casos na última semana ficou em 187.



Em relação ao número de óbitos, a média móvel dos últimos sete dias teve aumento de 20% em relação a 14 dias atrás. Os dados acumulados desde o início da pandemia mostram que o Paraná acumula agora 2.917.706 casos e 45.898 óbitos devido à doença.



Já Curitiba divulga os boletins semanais às quartas-feiras. O último boletim, do dia 5 de abril, mostrava que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 29/3 a 4/4) 1.039 novos casos da doença – uma média de 148 por dia. Com redução de novos casos de 3% em relação à semana anterior, quando eram 1.075.



No mesmo período, foram divulgadas cinco mortes por covid-19. As vítimas são quatro mulheres e um homem, todos com 40 anos ou mais e comorbidades.