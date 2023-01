Reprodução

A partir desta quarta-feira (1º) a linha J62-CTBA/Campo Largo, que se chamará J62-Campo Largo/ Guadalupe, terá seu trajeto ampliado e passará a ter como ponto final o terminal do Guadalupe, no Centro de Curitiba.

Com a mudança, a linha ganha cinco novas paradas no seu trajeto de ida, seguindo do seu trajeto atual até a Rua Professor Fernando Moreira, passando pela Rua Visconde de Nácar, Rua André de Barros, Rua Conselheiro Laurindo, Rua Pedro Ivo e seguindo ao terminal.

Na volta, serão sete novas paradas, partindo do Terminal Guadalupe, acessando a Rua André de Barros, Rua Conselheiro Laurindo, Rua Mal. Deodoro e Rua Emiliano Perneta, para então seguir pelo itinerário atual.

Confira AQUI o mapa com a indicação do novo trajeto e suas paradas.

INTEGRAÇÃO TEMPORAL – A extensão do trajeto possibilitará aos usuários a utilização da integração temporal no terminal do Guadalupe, sem necessidade de pagamento de nova tarifa.

Ao embarcar na linha utilizando o Cartão Metrocard, o usuário terá o prazo de duas horas e meia para embarcar numa segunda linha, também utilizando o Cartão Metrocard, sem cobrança da tarifa. A integração é válida apenas para as linhas da Agência de Assuntos Metropolitanos (Amep). As linhas de ônibus que são operadas pela Urbanização de Curitiba (Urbs) não estão incluídas na integração.

A validação da integração ocorre de forma automatizada pelo sistema de bilhetagem, não sendo possível para pagamentos em dinheiro.

ALTERAÇÃO NAS PLATAFORMAS – Com a inclusão da linha entre as plataformas de embarque do Guadalupe, foi necessária uma redistribuição das plataformas das linhas, B73-JD.OSASCO/GUADALUPE, B76-SÃO SEBASTIÃO/GUADALUPE, C66-CTBA/V.ZUMBI e C72-CTBA/V.PALMITAL. Confira AQUI o mapa com a indicação das novas plataformas.

NOVA NOMENCLATURA – A linha também terá nova nomenclatura passando a se chamar J62-CAMPO LARGO/GUADALUPE.

NOVA TABELA DE HORÁRIOS – As tabelas com horários de saídas da linha também sofreram ajustes. Confira AQUI.