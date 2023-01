Reprodução/Twitter DER-PR

Uma fila de até 30 km se formou no km 130 da BR-277, na região de São Luiz do Purunã, na Grande Curitiba. No local, é realizado uma obra de recomposição asfáltica pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit).

Com isso, a faixa 2 da via fica canalizada, com fluxo lento pela faixa 1. Normalmente os trabalhos são encerrados às 16 horas.

Nesta semana, longas filas se formaram no local. As informações são da Centro de Operações Interadas (COI) do DER-PR, por meio do Twitter.