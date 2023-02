Ricardo Marajó/SMCS

Com o avanço das obras do Complexo do Tarumã, novos bloqueios no trânsito acontecem a partir das 10h da próxima segunda-feira (27/2).

Nesta etapa, os acessos do lado sul do Viaduto do Tarumã e a rotatória sob a estrutura viária, ao lado do Supermercado Muffato e da Superintendência Regional do DNIT, terão bloqueio total. Veja aqui as rotas alternativas.

Em janeiro, na primeira fase das obras, o lado norte do Viaduto do Tarumã e parte da rotatória sob a estrutura viária, ao lado do Colégio Militar do Paraná e da concessionária CCV, tiveram o trânsito bloqueado. Este bloqueio continua no local e também há rotas alternativas para escapar de engarrafamentos.

O objetivo da obra é promover a integração do transporte coletivo e dar agilidade ao trânsito. A intervenção prevê o alargamento do viaduto que cruza a Avenida Victor Ferreira do Amaral, implantação de duas novas estações de transporte (Tarumã e Victor do Amaral) e requalificação de vias do entorno e de duas praças públicas (Cova da Iria e Mauro Fereira).

Para facilitar o tráfego e evitar transtornos a Superintendência de Trânsito (Setran) fez opções de rotas alternativas. Confira abaixo.

Quem vem do Centro pela Victor Ferreira do Amaral e deseja acessar a Linha Verde no sentido Pinheirinho, deve virar à direita, antes do Supermercado Muffato, na Avenida Affonso Penna. Em seguida, virar à esquerda na Rua Maria Ficinska, que dará acesso à Linha Verde, sentido Pinheirinho.

Para quem vem da região sul pela Linha Verde e deseja entrar na Avenida Victor Ferreira do Amaral, a opção é acessar a via local da Linha Verde, próximo ao Auto Shopping Curitiba. Depois, virar à direita na Rua Suécia e em seguida virar à esquerda na Rua General Polli Coelho, de onde terá acesso à Victor Ferreira do Amaral.

Embora as obras afetem os acessos ao Viaduto do Tarumã e as rotatórias que existiam no local, neste momento, não haverá bloqueios na Avenida Victor Ferreira do Amaral e na Linha Verde, que seguem com fluxo normal em ambos os sentidos.

Para orientar os motoristas, a Setran instalou placas de sinalização. Agentes de trânsito também vão permanecer no local nos próximos dias.

Pelo whatsapp da Prefeitura de Curitiba, o cidadão tem acesso a informações da obra, como rotas de desvios, pontos de bloqueio, benefícios e outras informações importantes sobre a intervenção. Basta clicar aqui, mandar uma mensagem e seguir as instruções do atendimento automático.

Fique por dentro da obra

O novo bloqueio na região é necessário para o avanço das obras no lado sul do viaduto, com a extensão do canteiro que começou a ser montado em 25 de janeiro ao lado da rotatória sob a estrutura viária, do lado do Colégio Militar.

Com a interrupção da passagem dos veículos, as equipes vão estender os tapumes até a lateral do Supermercado Muffato e dar sequência aos trabalhos de cravação das 152 estacas metálicas, cada uma com 19 metros, que estão sendo usadas para preparar a fundação para o alargamento do viaduto que cruza a Av. Victor Ferreira do Amaral.

Com novas dimensões, o viaduto receberá duas novas estações de transporte (Tarumã e Victor do Amaral).

A cravação das estacas é um dos momentos mais importantes da obra, são elas que garantirão a segurança e eficiência nos resultados. “É um processo que exige equipamento específico para a cravação das barras, bate-estaca, cuja execução necessita que o espaço esteja livre da circulação das pessoas”, explica o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

A cravação das primeiras estacas começou na sexta-feira (17/2) no lado norte no viaduto, paralelamente aos serviços de drenagem realizados na Rua Bandeirantes Dias Cortes, no trecho compreendido desde a Linha Verde até a Avenida Affonso Penna. Após serviços de escavação, a via está sendo preparada para receber nova camadas asfálticas.

As obras são executadas pela Trail Engenharia, de São Paulo, vencedora da licitação pública, com fiscalização da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop). O contrato, no valor de R$ 92,8 milhões, foi assinado em novembro de 2022 e a empresa tem 18 meses para concluir a obra.

Paralelamente às intervenções do projeto do Complexo do Tarumã, a Secretaria Municipal de Obras, a partir do programa Asfalto Novo, está requalificando 11 ruas da região, com 4.169 metros de asfalto novo.