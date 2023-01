DER

As obras de duplicação da Rodovia das Cataratas, em Foz do Iguaçu, seguem a todo vapor neste início de ano. O Governo do Estado, através do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), está duplicando a BR-469, em um trecho de 8,7 quilômetros, entre o trevo de acesso à Argentina e o portal de entrada do Parque Nacional Iguaçu, onde ficam as Cataratas do Iguaçu.

O investimento é de R$ 129,66 milhões, fruto de uma parceria entre governo estadual, governo federal e a Itaipu Binacional. Além da duplicação, também serão implantadas vias marginais, passeios, ciclovia, uma nova ponte sobre o Rio Tamanduá, passa-faunas, iluminação com LED e quatro viadutos: no km 2,2, no km 3,9, no km 7,6 e no acesso ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.

Em dezembro, foram realizados serviços como execução de 1.024 pré-lajes pertencentes ao viaduto do km 2,2 e armação de cinco estruturas de aço das vigas pré-moldadas da obra de arte especial. Também está em andamento no km 2,9 os trabalhos de uma passa-fauna, que é uma tubulação de concreto própria para deslocamento de animais por baixo da rodovia, evitando atropelamentos e gerando o menor impacto ambiental possível.

Além disso, estão em andamento a montagem do canteiro de obras para os colaboradores, laboratório de campo de pesquisa, central de carpintaria, tanque de lavagem dos caminhões betoneiras de concreto, entre outros.

Neste mês, entre os serviços a serem realizados estão a continuidade da terraplanagem, início da execução da estrutura do viaduto do km 2,2, montagem de pré-lajes da ponte sobre o Rio Tamanduá, drenagem e escavação de bueiros, além dos serviços de conservação da rodovia como capina manual, desobstrução de sarjeta, pintura de barreiras duplas de concreto e limpeza das placas de sinalização.

Até o momento, a duplicação da Rodovia das Cataratas está com cerca de 2% de execução, com previsão de entrega para o fim do primeiro semestre de 2024.

CAUTELA – O DER/PR ressalta a importância de usuários trafegarem com cautela pelo trecho durante o andamento das obras, devido à presença de funcionários e maquinário, e utilizarem vias alternativas se possível.