Matinhos, 14 de janeiro de 2023 – Caixa de Água da Sanepar no litoral paranaense.

O Carnaval e o calor devem movimentar o Litoral do Paraná, com grande fluxo de pessoas nas praias e aumento no consumo de água potável. No mês de janeiro e nesta primeira quinzena de fevereiro, a média de consumo foi de 58 milhões de litros de água por dia. A expectativa é, que no Carnaval, o consumo diário chegue a 70 milhões de litros de água, um pouco mais do que o dobro da média diária de 33 milhões de litros fora da temporada.

Para assegurar a regularidade no abastecimento neste último feriado do verão, a Sanepar mantém a estrutura de reforço de reservação e distribuição de água. Desde o início da temporada, estão em operação seis reservatórios modulares extras, com capacidade de 70 mil litros de água cada. Essas unidades ficam em áreas estratégicas de Matinhos e Pontal do Paraná. Também estarão à disposição no feriado seis caminhões-pipa que injetam água potável nos reservatórios e diretamente na rede de distribuição, conforme a demanda.

No Centro de Controle Operacional, em Matinhos, a Sanepar acompanha em tempo real o nível dos reservatórios e a pressão da água em 50 pontos de rede. Esse monitoramento antecipa o diagnóstico e a resolução de problemas no abastecimento em todo o Litoral.

Mesmo com todas essas ações, a Sanepar alerta para que moradores e veranistas façam uso racional da água, evitando desperdício. As dicas são simples:

– Tome banhos mais rápidos (no máximo, cinco minutos);

– Não deixe crianças brincando com chuveiros e mangueiras;

– Mantenha limpa a água das piscinas infantis com o uso de água sanitária, sem esvaziá-las;

– Cubra as piscinas infantis à noite para evitar evaporação e conservar a água limpa, sem esvaziá-las;

– Mantenha a torneira fechada ao escovar os dentes e fazer a barba. Abra somente na hora do enxágue;

– Ao lavar a louça, limpe os restos de comida dos pratos e panelas e só depois abra a torneira para molhá-los. Com a torneira fechada, ensaboe toda a louça e, então, abra a torneira para enxaguar;

– Evite lavar o carro durante a temporada. Faça isso depois que retornar de viagem;

– Não lave calçadas ou o quintal durante a temporada. Use vassoura para tirar a sujeira.