PMPR

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) lançou nesta terça-feira (7), em Curitiba, a Operação Saturação, com reforço no policiamento dos militares estaduais que atuaram no Verão Maior Paraná. O objetivo da operação éreforçar o policiamento ostensivo com ações preventivas e repressivas por meio de atividades de presença, bloqueios táticos, abordagens policiais e fiscalização de veículos em “pontos quentes” (Hotspots – extraído através dos sistemas de estatísticas da PMPR), bem como demais medidas visando a otimização do policiamento ordinário e recobrimento da malha protetora.

