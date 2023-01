Porto Rico, 21 de janeiro de 2023 – Atuação da Polícia Militar do Paraná (PM-PR) na cidade da costa oeste do Estado. (Roberto Dziura/AEN)

Devido ao crescente fluxo de turistas que escolhem as margens dos rios Paraná e Paranapanema, na região Noroeste, como destino de férias, o Governo do Estado reforçou o efetivo das forças de segurança na região.

A medida, que faz parte do Verão Maior Paraná, se reflete em baixos índices de ocorrências policiais e em uma maior sensação de segurança por parte de moradores e visitantes de outras localidades.

O reforço de efetivo da Polícia Militar do Paraná no Noroeste se deu com a determinação do comando-geral da corporação para que agentes de outras localidades próximas se deslocassem para Porto Rico, Porto São José e Marilena, os três municípios que possuem praias formadas nas orlas e ilhas da região banhada pelos rios Paraná e Paranapanema.

De acordo com o major Alexandro Gomes, que comanda a 3ª Companhia Independente de Loanda (3ª CIPM), responsável por coordenar as ações da Polícia Militar na região, a presença constante de agentes de segurança nos municípios de Porto Rico, São Pedro do Paraná e Marilena, onde há maior circulação de pessoas, tem inibido a prática de crimes ou outras contravenções.

“O apoio que nos foi enviado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, permite uma presença constante do policiamento, o que garante a tranquilidade das famílias que vêm passar férias nas praias de água doce do Noroeste. Não há problemas como perturbação do sossego e a população tem respeitado as regras, inclusive nas embarcações”, relatou Gomes.

“O comando-geral determinou que os policiais da região não se deslocassem para o Litoral, mas em vez disso viessem em apoio à nossa costa Noroeste. Esse efetivo nos ajuda a fazer o patrulhamento 24 horas por dia em Porto Rico, Porto Maringá, em Marilena, e Porto São José, que é um distrito de São Pedro do Paraná”, contou o comandante da 3ª CIPM.

A estrutura à disposição das forças também foi reforçada, com o envio de novos módulos móveis e viaturas das polícias Civil e Militar. Também há helicópteros cedidos pela Casa Militar para monitoramento aéreo, em complemento ao trabalho realizado pelo Grupamento de Operações Aéreas (GOA) da Polícia Civil.

A PMPR ainda conta com uma embarcação própria para realizar ações nas várias ilhas utilizadas para lazer na região.

BALANÇO DA PM – Desde que as ações iniciaram na região, a Polícia Militar registrou 144 protocolos de atendimento. Os policiais também realizaram abordagens a 574 pedestres e 151 veículos, com a emissão de 116 infrações de trânsito. No período, também foram emitidos dois termos circunstanciados, três pessoas foram detidas e uma arma de fogo apreendida.

“Percebe-se pelos números que as ações preventivas têm funcionado e que temos poucas situações que fogem do controle, casos em que o efetivo está a postos para dar uma resposta rápida à população. Utiizamos a análise criminal e das ocorrências para definir os horários e locais que carecem de reforço e também como um planejamento para as próximas temporadas”, explicou Gomes.

Assim como no restante do Paraná, quem precisar de ajuda da PMPR pode entrar em contato telefônico através do número 190. Outra opção é utilizar o aplicativo 190 para celular, que é um canal que permite aos cidadãos registrar diversos tipos de ocorrência rapidamente e receber o pronto atendimento da corporação quando necessário.

PRÓXIMA DA COMUNIDADE – A Polícia Militar também utiliza seus módulos móveis para realizar ações focadas em fortalecer o relacionamento com as famílias. Os veículos são equipados com televisores que passam vídeos institucionais da corporação e outros materiais de apoio aos visitantes.

O primeiro-tenente Leônidas Borges dos Santos, que atua como subcoordenador do Verão Maior Paraná na região, explica que o foco está nas crianças. “A procura das crianças tem sido muito grande, o que nos surpreendeu positivamente”, revelou.

“Temos as pulseirinhas para os pais colocarem nas crianças caso elas se percam e também fardinhas que vestem para tirar fotos conosco. Mostramos a viatura por dentro, deixamos acionar a sirene como uma maneira de mostrar para elas que a polícia é amiga”, explicou Santos.

Helicópteros cedidos pela Casa Militar auxiliam no monitoramento da região. Foto: Roberto Dziura Jr./AEN



Delegacia e estratégia diferenciada aproximam Polícia Civil da população

Com a instalação de uma delegacia temporária em Porto Rico, vinculada à 20ª Delegacia Regional de Loanda, a Polícia Civil facilita os serviços à população local e visitantes. Entre os principais serviços, está o registro de boletins de ocorrência.

“É uma possibilidade de facilitar todo o atendimento da polícia judiciária, trazendo-a para mais perto da comunidade neste período de aumento no fluxo de pessoas e nos índices de criminalidade. A polícia civil está presente para confecção de boletins de ocorrência e para apuração dos fatos através da investigação policial. É um serviço que esperamos que não ocorra, mas que o Estado está de prontidão sempre que necessário”, explica o delegado Thiago Vicentini de Oliveira.

A estratégia utilizada pelo órgão no Noroeste tem diferenciais. “Usualmente os policiais civis trabalham sem uniforme, para que possam estar inseridos em meio à população, mas aqui utilizamos os uniformes e as viaturas de maneira para evidenciar a presença a inibir qualquer conduta ilegal”, explica o delegado. “Temos constadado apoio da comunidade por ter a presença constante da Polícia Civil”.

Um exemplo prático é a utilização de um helicóptero do Grupamento de Operações Aéreas (GOA), que realiza dois voos diários todas as sextas, sábado e domingos. A aeronave faz sobrevoo das prainhas de Porto Rico, Porto São José e Porto Marilena, monitorando também a movimentação nas ilhas e rios. As operações acontecem sempre às manhãs e tardes e já totalizam 36 voos até o momento.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.