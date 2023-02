Grupamento de Operações Aéreas da PCPR registra aumento de 39% dos voos em 2022. Foto: PCPR

O Grupamento de Operações Aéreas (GOA) da Polícia Civil do Paraná aumentou em 39,6% o número de missões realizadas ao longo de 2022, na comparação o com o ano anterior. Houve 539 apoios às operações da própria instituição e da Polícia Federal, além do transporte de órgãos em conjunto com a Divisão de Transporte Aéreo da Casa Militar. Em 2021, foram 386 missões contabilizadas.

