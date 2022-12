Daniel Castellano / SMCS

Embalada pela roda-gigante luminosa, nesta quinta-feira (1/12) será inaugurada a Vila de Natal Electrolux, na Praça Santos Andrade. Uma das atrações gratuitas mais aguardadas do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 funcionará junto com a tradicional feirinha especial e as outras ativações da Vila de Natal.

A roda-gigante de 20 metros que integra a Vila de Natal Electrolux na Praça Santos ficará aberta ao público de sexta a domingo, das 16h às 22h, até dia 23 de dezembro. A inauguração da Vila, nesta quinta-feira, às 19h30, contará com a presença do prefeito Rafael Greca.

A praça vista de cima

Com 16 gôndolas, a roda-gigante tem espaço para transportar quatro pessoas em cada uma das cabines. O brinquedo também conta com acessibilidade.

Os seus giros duram em torno de 8 a 10 minutos, e lá de cima o público poderá observar a beleza dos contornos geométricos de uma das praças mais antigas de Curitiba, que tem no piso desenhos em petit-pavé de rosáceas paranistas e outros detalhes urbanísticos como chafariz, bancos de madeira e várias estátuas e bustos. No entorno estão prédios icônicos da cidade, como a imponente Universidade Federal do Paraná e o Teatro Guaíra.

Cursos, selfies e paradas natalinas

Além da roda-gigante, não faltarão outros bons motivos para apreciar em família a Vila Electrolux, que está recheada de atrações, como a Casa do Papai Noel e a decoração de luzes, que convida o visitante a tirar selfies.

Outro destaque da Vila de Natal será a Cozinha Electrolux, um espaço onde serão oferecidas nos fins de semana aulas de culinária ministradas por renomados chefs. As atrações interativas da Vila de Natal estarão abertas de sexta a domingo, das 16h às 22h. Aos sábados haverá parada natalina com banda e presença do Papai Noel.

Feirinha de Natal

O público que circular pela pela Vila Electrolux vai encontrar também a tradicional feirinha natalina. Com cerca de 15 barracas, os feirantes vão expor ao público souvenirs, itens de decoração natalina e também opções de gastronomia. A feira funcionará de segunda a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos, das 12h às 18h30.

A programação do Natal de Curitiba desta sexta-feira (1/12) tem ainda opções de espetáculos e atrações que já estrearam, como o Carrossel e Auto de Natal no Passeio Público e mais uma apresentação do balé O Quebra-Nozes, previsto para acontecer nas Ruínas de São Francisco, perto do Largo da Ordem.

Patinação na praça Oswaldo Cruz

Ainda nesta quinta-feira (1ª/12) , às 20h, começa a série de três apresentações de patinação artística na quadra coberta da Praça Oswaldo Cruz, em frente ao Shopping Curitiba. O espetáculo apresentará coreografias campeãs de 2022 e números inéditos com temas natalinos.

A patinação artístcia será apresentada também na sexta-feira (2/12) e no domingo (4/12). O show tem participação dos atletas de competição da Associação dos Pais e Amigos dos Patinadores Artísticos de Curitiba e de alunos da Escola Curitibana de Patinação Artística.

Outras atrações que continuam em cartaz

No Água Verde o público tem ainda mais uma sessão do espetáculo musical Torque, às 20h30, que acontecerá até domingo (4/12), na Praça Afonso Botelho. O espaço também está decorado com uma imensa bola de Natal patrocinada pelo Club Athletico Paranaense.

Serviço

Vila de Natal Electrolux na Praça Santos Andrade

Abertura na quinta-feira (1/12), às 19h30

Até 23/12, de sexta a domingo, das 16h às 22h

Roda-gigante

Workshops no espaço Electrolux

Parada de Natal: sábados, às 16h

Feirinha de Natal: de segunda à sexta, das 10h às 22h, sábados e domingos

Atrações desta quinta-feira (1/12) do Natal de Curitiba 2022

10h – Feira Especial de Natal da Praça Osório (Pç. Gen. Osório, 100 – Centro)

14h – Natal Condor no Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 370 – Centro)

15h – Auto de Natal da Matriz (Praça Rui Barbosa – Centro)

19h – Natal da Família Moletta (Rua Nicola Pellanda, 5962 – Umbará)

19h – Árvore de Natal Centro Cívico (Avenida Cândido de Abreu, 817)

19h – Caminho de Luz da Ligga no Parque Barigui (Av. Cândido Hartmann, S/N – Bigorrilho)

19h – Natal O Boticário na Rua XV de Novembro (Calçadão da XV de Novembro – Centro)

19h – Jardim dos Sonhos Ademicon (Rua Engenheiro Ostoja Roguski, 350 – Jardim Botânico)

19h – Decoração especial da Praça Afonso Botelho (Rua Engenheiros Rebouças, 3020 – Água Verde)

19h30 – Árvore do Parque Barigui (Av. Cândido Hartmann, 2355 – Bigorrilho)

19h30 – Árvore de Natal da Rotatória do Parque Barigui (Av. Cândido Hartmann, 2355 – Bigorrilho)

19h30 – Auto de Natal no Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 370 – Centro)

*19h30 – Vila Electrolux com roda-gigante (Praça Santos Andrade – Centro)

*19h30 – Feira Especial de Natal da Praça Santos Andrade (Centro)

19h30- Auto de Natal no Largo da Ordem (Pç. Garibaldi, 7)

20h – O Quebra-Nozes nas Ruínas de São Francisco (Av. Jaime Reis, 215 – São Francisco)

20h – Patinação artística na Praça Oswaldo Cruz (Rua Brigadeiro Franco, 2335 – Centro)

20h30 – Torque (Rua Engenheiros Rebouças, 3020 – Água Verde)