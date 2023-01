(José Fernando Ogura/SMCS)

A rede municipal de ensino curitibana ganhou uma nova unidade no bairro São Lourenço, ampliando a capacidade de atendimento às crianças da educação infantil, que já são 52,5 mil. Nesta terça-feira (24/1) foi oficializada a transferência do Centro de Educação Infantil (CEI) Maria José Coutinho Camargo do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) para a Prefeitura de Curitiba. A solenidade foi realizada no Palácio Solar 29 de Março, sede do Executivo municipal.

“Este imóvel vai ser transformado em Centro Municipal de Educação Infantil e com isso mais 340 crianças vão entrar na rede municipal de ensino”, disse o prefeito Rafael Greca, ao lado do presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador José Laurindo de Souza Netto.

“Quero ressaltar a gestão colaborativa. Trabalhamos juntos na função social”, afirmou o presidente do Tribunal de Justiça.

A secretária Municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, explicou que o Centro passa por reforma e adequações antes de receber o enxoval de materiais. A unidade manterá o nome Maria José Coutinho Camargo, em homenagem à idealizadora e primeira presidente da Associação do Centro de Educação Infantil, que foi inaugurada em dezembro de 1981.

A inauguração do CMEI ainda não tem data prevista. O local iniciará as atividades com cinco novas turmas de berçário. O atendimento será posteriormente ampliado para turmas de maternal I e II e pré-escola I e II, com previsão total de 340 crianças.

Esse CMEI ainda não está disponibilizado no cadastro online para acesso das famílias, pois aguarda o decreto de criação oficial que será emitido pela Câmara Municipal.

Autoridades presentes

