Com vigas concretadas, novo viaduto de São José dos Pinhais registra avanço das obras na BR-376. (DER)

As obras do novo viaduto de São José dos Pinhais, na BR-376, na Região Metropolitana de Curitiba, executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), tiveram todas as vigas de concreto finalizadas no canteiro neste mês de março.

Também está em andamento a recomposição de 350 metros do asfalto da Rua Planalto, mais um benefício para os moradores da região. O serviço não estava previsto inicialmente no projeto, mas precisou ser incluído devido à implantação da drenagem do viaduto.

Segundo a medição mais recente, o viaduto do Bradesco, como é conhecido, está 17,10% concluído. Os serviços de drenagem de obras e arte corrente são os trabalhos que estão mais avançados, com 64,73%.

O viaduto é uma das obras mais importantes em execução em São José dos Pinhais. Ele é custeado pelo Governo do Paraná, com investimento de R$ 33.639.768,42. A obra teve seu projeto elaborado pela prefeitura do município, que foi doado ao DER/PR para execução. O prazo para entrega é outubro de 2023.

O projeto prevê a elevação das pistas de rolamento da BR-376 para o tráfego de longa distância, com o trânsito de veículos das vias municipais pela passagem inferior do viaduto e por meio de duas rotatórias na altura das ruas Joinville e Alameda Bom Pastor. Isso evitará os congestionamentos e longos períodos de espera na interseção atual, o que garantirá mais segurança aos usuários.

A região concentra casos recorrentes de congestionamento, principalmente na alta temporada. A obra vai garantir rapidez de acesso aos bairros para moradores locais e agilizar o deslocamento dos viajantes rumo Curitiba ou Santa Catarina.