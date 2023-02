(Valquir Aureliano)

Começou nesta quarta-feira (8) o júri popular do médico Raphael Suss Marques, réu pela morte da fisiculturista Renata Muggiati. Suss é acusado de asfixiar e depois jogar o corpo da fisiculturista pela janela do apartamento no 31º andar de um prédio em Curitiba, na madrugada de 12 de setembro de 2015. Ela e o médico eram namorados e moravam juntos em um apartamento no Centro quando o crime ocorreu. A previsão é que o julgamento dure pelo menos três dias.



No primeiro dia, quatro testemunhas foram ouvidas. O júri começou por volta das 14 horas, com o sorteio dos sete jurados que foi realizado pela juíza Mychelle Pacheco Cintra, do Tribunal de Justiça do Paraná.Cinco mulheres e dois homens foram escolhidos.



Caso Ana Paula Campestrini

O juiz Thiago Flôres Carvalho, da 1ª Vara Plenário do Tribunal do Júri de Curitiba, marcou para o próximo dia 23 o júri de dois dos acusados pela morte de Ana Paula Campestrini. Serão julgados o ex-marido da vítima e ex-presidente do clube Morgenau, Wagner Oganauskas, Marcos Antonio Ramon, amigo dele e também ex-diretor do clube.