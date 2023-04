Redes Sociais

O Tribunal do Júri de Curitiba começa nesta quarta (12) o julgamento dos quatro acusados de participação no assassinato da gerente de banco Tatiana Lorenzetti, 40 anos, em 28 dezembro de 2020. Ela foi morta com um tiro na cabeça quando saía de uma agência da Caixa Econômica Federal no bairro Capão Raso, onde era gerente.

Segundo denúncia do Ministério Público do Paraná (MP-PR) aceita pela Justiça, o assassinato foi encomendado pelo ex-marido da vítima, Antônio Henriques dos Santos, acusado de feminicídio qualificado por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e praticado no âmbito doméstico e familiar. Já os outros três homens, Thales Arantes da Silveira, André Luiz Correia e Moisés Gonçalves foram acusados de feminicídio qualificado pela promessa de recompensa, recurso que dificultou a defesa da vítima e praticado no âmbito doméstico e familiar. O quinto homem envolvido no feminicídio que atirou contra Tatiana foi morto em confronto com a polícia no dia do crime.

Segundo as investigações, o ex-marido da vítima pagaria R$ 25 mil aos demais acusados pelo crime. Ele pretendia ficar com a guarda filha do casal para receber o seguro de vida, feito por Tatiana, que seria pago à criança. O assassino levou a bolsa de Tatiana após atirar na cabeça para tentar simular um latrocínio. Tatiana tinha uma medida protetiva contra o ex-marido.