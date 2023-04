(PRF-PR)

Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforça o policiamento nas rodovias federais do Paraná a partir desta quinta-feira (20), quando inicia a Operação Tiradentes 2023.

A ação segue até o domingo (23) com objetivo de garantir a livre circulação e a segurança nos quase quatro mil quilômetros de rodovias sob jurisdição da PRF no Estado. Trechos e horários de maior incidência de acidentes graves e de ocorrência de crimes receberão atenção especial da PRF com ações repressivas e preventivas.

As atividades de trânsito buscam a sensibilização de motoristas e passageiros a respeito de suas responsabilidades para um trânsito mais seguro.

As fiscalizações estarão voltadas principalmente no excesso de velocidade, nas ultrapassagens indevidas, no uso de equipamentos como cinto de segurança, capacete e dispositivos de retenção para crianças, no uso de telefone celular na direção e nas condições de conservação dos veículos.

RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO

A PRF no Paraná destaca que não haverá restrição de circulação a veículos de carga articulados nos trechos da Serra do Mar da BR-277 e BR-376.

Durante a operação, ocorre restrição para Combinação de Veículos de Carga somente nas rodovias federais de pista simples, sendo no Paraná nos trechos abaixo:

BR KM Inicial Município KM Final Município 116 128,1 Mandirituba 214,9 Rio Negro 153 0 Jacarezinho 520 General Carneiro 163 0 Barracão 160 Santa Lúcia 277 140 Balsa Nova 660 Matelândia 369 0 Jacarezinho 507,4 Cascavel 373 183 Ponta Grossa 450 Chopinzinho 376 32 Nova Londrina 102 Porto Rico 376 320 Ortigueira 670 Guaratuba 476 93,3 Bocaiuva Do Sul 306,1 São Mateus do Sul

A medida vale para Veículos e Combinações de Veículos cujo peso ou dimensão exceda qualquer um dos seguintes limites regulamentares:

I – Largura máxima: 2,60 metros;

II – Altura máxima: 4,40 metros;

III – Comprimento total de 19,80 metros;

IV – Peso Bruto Total Combinado (PBTC) para veículos ou combinações de veículos: 57 toneladas

DIAS E HORÁRIOS

Quinta-feira (20) das 16h às 22h

Sexta-feira (21) das 6h às 12h

Domingo (23) das 16h às 22h