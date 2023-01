Hully Paiva/SMCS

As obras do binário Olga Balster e Nivaldo Braga já movimentam a rotina dos moradores do bairro Cajuru. Na Rua Professor Nivaldo Braga, a partir do cruzamento com a Av. Prefeito Maurício Fruet, a empreiteira já iniciou a retirada da calçada para requalificação do meio-fio e paisagismo. Nesse trecho, as obras estão sendo feitas com bloqueio parcial da pista.



Hoje, as intervenções vão ocorrer na Rua Prof. Olga Balster, com a retirada da capa asfáltica entre as ruas Assma K. Geara e João Crysóstomo da Rosa, já na área próxima à BR-277. O bloqueio do trânsito será parcial, com acesso restrito aos moradores. A partir de segunda-feira, começam as escavações, com interdição total durante o dia.



A previsão é que esse trecho seja concluído até dia 8 de fevereiro, para então seguir para a quadra seguinte. A empreiteira executora tem a responsabilidade de avisar os moradores dos bloqueios com antecedência, conforme o andamento do cronograma.



O novo binário faz parte do pacote de obras do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, com adequações ao itinerário e sistema viário do BRT Leste-Oeste, financiado pelo New Development Bank (NDB), com recursos na ordem de US$ 75 milhões, mais US$ 18,7 milhões em contrapartidas do município.



A licitação foi vencida pela O Betacem Construções e Empreendimentos, pelo valor de R$ 56,7 milhões. Serão realizadas ações de terraplanagem, pavimentação, drenagem, sinalização, paisagismo, infraestrutura para fibra ótica, semaforização, iluminação pública e realocação de rede de distribuição urbana. As vias terão infraestrutura cicloviária, melhoria na acessibilidade com novas calçadas e faixas exclusivas para o transporte coletivo.

Quando estiver pronto, o binário vai organizar o fluxo de veículos entre as regiões impactadas pelo itinerário do BRT Leste Oeste, facilitando o acesso ao novo Terminal do Capão da Imbuia. A Rua Prof. Nivaldo Braga terá sentido único, a partir da Av. Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã, em direção à Rua Miguel Caluf, no Cajuru. A Rua Prof. Olga Balster terá sentido oposto, da Rua Assma Karam Geara, no Cajuru, até a Av. Victor Ferreira do Amaral.