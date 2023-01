José Fernando Ogura/SMCS

A Prefeitura de Curitiba deu início na manhã desta quarta-feira (25/1) às obras do Complexo Tarumã. A intervenção que prevê o alargamento do viaduto que cruza a Av. Victor Ferreira do Amaral, implantação de duas novas estações de transporte (Tarumã e Victor do Amaral) e requalificação de vias do entorno e de duas praças públicas (Cova da Iria e Mauro Fereira) começou com o bloqueio do trânsito na região, mobilização das atividades no local, montagem do canteiro de obras, com a colocação de tapumes, transferência de equipamentos e organização das equipes de trabalho.

O canteiro de obras está sendo montado ao lado da rotatória sob a estrutura viária, do lado do Colégio Militar. Já os tapumes se estendem até a via local esquerda do viaduto, na lateral da CCV Veículos. Toda a região está sinalizada e agentes da Superintendência de Trânsito orientam os motoristas.

Para facilitar o tráfego e evitar transtornos, a Setran fez diferentes opções de rotas alternativas. Todas as opções de desvios e também o bloqueio do acesso norte do viaduto foram devidamente sinalizados com placas indicativas direcionais de desvio, de solo ou aéreas, projetadas sobre a pista.

Pelo serviço de whatsapp da prefeitura de Curitiba, o cidadão tem acesso a informações da obra, como rotas de desvios, pontos de bloqueio, benefícios da obra e outras informações importantes sobre a intervenção. Basta mandar uma mensagem para 41 99876-2903 e seguir as instruções do atendimento automático.

Novos acessos

A primeira fase da obra inclui a implantação e revitalização das vias que formarão os novos acessos ao viaduto. Nesta quinta-feira (26) começam os serviços de drenagem na Rua Bandeirantes Dias Cortes, no trecho compreendido desde a Linha Verde até a Rua Afonso Pena, e na segunda-feira (30), a programação é começar o trabalho nas fundações dos pilares para o alargamento do viaduto.

As obras são executadas pela Trial Engenharia, de São Paulo, vencedora da licitação pública, com fiscalização da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop). O contrato, no valor de R$ 92,8 milhões, foi assinado em novembro de 2022 e a empresa tem 18 meses para concluir a obra.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Rodrigo Araújo Rodrigues, além dos avanços na mobilidade e na qualidade de vida das pessoas – a partir da requalificação de vias e espaços públicos –, o início da obra impacta positivamente na cidade, com abertura de novos postos de trabalho. São aproximadamente 130 trabalhadores envolvidos nas frentes de trabalho e, segundo dados informados pela Trial Engenharia, 100% da mão de obra nos canteiros é de trabalhadores locais.

“Dia importante para nossa cidade, marca os avanços na mobilidade da cidade, na integração que melhora os acessos aos municípios vizinhos reforçando Curitiba e região metropolitana como uma coisa só e requalificando as vias locais que servem de acesso aos moradores, comerciantes e para quem circula pela região”, diz o secretário municipal de Obras, Rodrigo Araújo Rodrigues.

Asfalto Novo

Paralelamente às intervenções do projeto do Complexo do Tarumã, a Secretaria Municipal de Obras, a partir do programa Asfalto Novo, vai requalificar 4.169 metros de pavimento em 11 ruas da região. Os serviços são na modalidade de reciclagem que transforma ruas com asfalto primário em vias com asfalto de boa qualidade e começaram pela Rua General Polli Coelho, onde a manutenção acontece em um trecho de 725m, desde o cruzamento com a Victor Ferreira do Amaral até a Rua Governador Agamenon Magalhães.

Iniciados no dia 21 de janeiro, os serviços devem ser concluídos em meados de fevereiro. Na sequência as esquipes avançam para as demais ruas. Também serão contempladas as ruas Maria Ficinska (entre a Affonso Penna / Olga Graleska de Oliveira Lima – 459m), Olga Graleska de Oliveira Lima (entre a Frei Orlando / Professora Dorotéa Spak Choma – 266m), Jacob Bertinato (entre Frei Orlando / Alexandre de Gusmão- 143 m), Alexandre de Gusmão (Olga Graleska de Oliveira Lima / Raul Joaquim Quadros Gomes – 160m).

Obras de manutenção do asfalto serão realizadas ainda na Rua Raul Joaquim Quadros Gomes (Alexandre de Gusmão / Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco – 479m), Frei Orlando (Victor Ferreira do Amaral / Linha Verde – 1005m), Affonsso Penna – Trecho 1 (Victor Ferreira do Amaral / Nagib Daher – 235m), Nagib Daher (Affonso Penna / Marginal linha Verde – 108m), Presidente Epitácio Pessoa (Nagib Daher / Comendador Alfredo Munhoz – 220m), Monte Castelo (Affonso Penna / Comendador Alfredo Munhoz – 133m) e Affonsso Penna – Trecho 2 (Monte Castelo / Rapahel Papa – 236m).

Pela cidade

O programa de recuperação da malha viária de Curitiba, lançado em 2017, superou os 763,2 km de asfalto novo. São 1.336 ruas beneficiadas com intervenções concluídas ou em andamento, sendo que algumas ruas receberam mais de uma intervenção em diferentes trechos. Somente em 2022 foram concluídas 208 ações, assegurando 88.915 metros de asfalto novo na cidade.

As ações priorizaram ruas com unidades de saúde e escolas; as que servem de ligação entre bairros e estão no itinerário do transporte coletivo; e, ainda, aquelas escolhidas pela população pelo 156 e Fala Curitiba.