Rachaduras na pista da BR-277 (foto: DNIT)

As obras no quilômetro 33 na BR-277 em Morretes, no Litoral do Paraná, onde a pista afundou no dia 7 de março, começaram nesta quarta (26). Segundo informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), as obras devem demorar quatro meses.

De acordo com nota encaminhada pelo DNIT à imprensa, a Ordem de Serviços formal ainda não foi emitida, contudo, a empresa especializada contratada já está mobilizando equipamentos e pessoal, e já realiza reforço na sinalização do local.

“Trata-se de execução de serviços na Rodovia BR-277/PR, km 33,5 na pista esquerda, sentido decrescente (descida da Serra do Mar), sentido Curitiba – Paranaguá. Para a adequada drenagem, será instalada mais de uma tonelada e meia de armação em aço, além de mais de 1 quilômetro de novos drenos. Em relação à contenção e retaludamento (contenção e correção do deslizamento do aterro embaixo (base) e na lateral, na enconsta), serão necessários mais de 6 mil metros cúbicos de pedras para a realização de enrocamento em rocha. Após esses serviços, serão necessários, também, mais de 230 toneladas de concreto asfáltico”, afirmou o DNIT. O órgão também determinou à empresa que realize reforço na sinalização vertical e horizontal, antes, durante e depois das obras.

O trecho chegou a ser interditado parcialmente até que no dia 15 de março fosse feita obra paliativa.