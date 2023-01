Canteiro de obras começou a ser montado ontem (Cassiano Rosário)

Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) estão desde as 9h de ontem na região do Tarumã para orientar motoristas sobre as obras do Complexo do Tarumã. O lado norte do Viaduto do Tarumã e parte da rotatória sob a estrutura viária, ao lado do Colégio Militar do Paraná e da concessionária CCV, tiveram o trânsito bloqueado para o início dos trabalhos.



A intervenção prevê o alargamento do viaduto que cruza a Av. Victor Ferreira do Amaral, implantação de duas novas estações de transporte (Tarumã e Victor do Amaral) e requalificação de vias do entorno e de duas praças públicas (Cova da Iria e Mauro Fereira).



Neste primeiro momento, a Setran orienta que o motorista deve ficar mais atento a sinalização viária e consultar, antes de sair de casa, qual a melhor rota para o seu trajeto.



Ao longo dos próximos dias, as equipes da Setran irão permanecer no local para orientar o trânsito e também realizar a readequação dos tempos dos semáforos para melhorar a fluidez e a segurança viária.



O canteiro de obras está sendo montado ao lado da rotatória sob a estrutura viária, do lado do Colégio Militar. Já os tapumes se estendem até a via local esquerda do viaduto, na lateral da CCV Veículos. Toda a região está sinalizada e agentes da Superintendência de Trânsito orientam os motoristas.



Hoje começam os serviços de drenagem na Rua Bandeirantes Dias Cortes, no trecho compreendido desde a Linha Verde até a Rua Afonso Pena, e na segunda-feira, a programação é começar o trabalho nas fundações dos pilares para o alargamento do viaduto.



O projeto todo do Complexo do Tarumã está licitado em R$ 92,8 milhões e a empresa vencedora da liciatação tem 18 meses para concluir a obra.