Placas pretas, Palacio Iguaçu Foto Gilson Abreu/Aen

Mais de 100 veículos participaram da exposição que comemorou um ano do novo modelo da placa preta padrão Mercosul no Paraná. O modelo foi criado a partir de uma solicitação da Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA) e colecionadores à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), com o apoio, direcionamento e orientação do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR). A iniciativa reconhece que os carros são originais e ajuda a manter viva a história de cada um.

O evento de comemoração foi realizado pelo Detran-PR no sábado (14), em frente ao Palácio Iguaçu, em Curitiba, e teve homenagens e entretenimento durante todo o dia, com a presença de autoridades de trânsito, colecionadores e admiradores de veículos antigos.

“Um encontro emocionante entre os amantes de veículos antigos e de coleção. Poder comemorar esse feito com um evento leve, descontraído, reunindo famílias e amigos, foi gratificante para o Detran-PR”, comentou o diretor-presidente da autarquia, Adriano Furtado.

Ele destacou o apoio do Governo do Estado para a busca dessa conquista. “Estamos nos programando para manter um calendário anual, que será uma forma de unir os colecionadores e apresentar à população a história de cada um desses veículos de uma forma lúdica e familiar”, explicou.

Veículos de gerações e modelos diversos participaram da exposição, como automóveis oficiais de órgãos estaduais e federais que possuem a placa. A Polícia Rodoviária Federal expôs quatro dos seus exemplares.

“Ficamos felizes em poder representar a PRF com nossos veículos, que são bem simbólicos porque marcam o progresso da corporação”, disse o superintendente executivo da PRF-PR, Antonio Paim Júnior.

Representando a Federação Brasileira de Veículos Antigos (FVBA) o presidente Augusto Mósca, recordou do feito. “Ficamos felizes em poder estar presente no debate para a criação da Portaria de nº 957, a qual deu origem ao Certificado de Carro de Colecionadores, a famosa placa preta. É como a sociedade civil organizada pode colaborar com novas políticas públicas”, relatou.

HOMENAGEADOS – Durante o evento foram homenageados os 100 primeiros adesistas do novo modelo da placa no Paraná. Eles receberam um kit comemorativo e nominal em alusão ao dia, que conta com um tapa-sol, um chaveiro, adesivos e um certificado de participação.

Para representá-los, foram entregues aos dois primeiros colecionadores uma lembrança de participação. “Um dia para guardar na memória”, comentou Wagner Rodrigo Tomaschitz, o primeiro a aderir. “Achei uma excelente iniciativa do Detran, é muito gratificante poder participar”, completou Adilson Lunardi, o segundo.

O diretor-presidente do Detran-PR recebeu da FBVA uma placa em formato de um radiador de veículos antigo. Recebeu ainda uma flâmula do Pullman Clube do Brasil, pelas mãos do presidente, Eduardo Machado.