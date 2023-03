Franklin de Freitas

Programas culturais, atividades esportivas e serviços para a população marcam a terceira semana de comemorações pelos 330 anos de Curitiba, celebrados no dia 29 de março. Ao longo da semana foram diversos atrativos nas regionais.



Além disso, a cidade ainda aproveita os carrosséis Venezianos no Passeio Público e no Parque Tanguá, e a roda-gigante na Praça Santos Andrade, que foram sucesso de público no Natal e voltaram especialmente para os festejos dos 330 anos.



As atrações são gratuitas e funcionam de terça a sexta-feira, das 12h às 20h; e aos sábados e domingos, das 9h às 20h.