Divulgação / MPPR

A Coordenação do Comitê do Ministério Público do Paraná de Enfrentamento às Drogas está com inscrições abertas, até o dia 16 de fevereiro, para inscrições ao processo de seleção de um estagiário de graduação em Direito.

Link para o edital

Condições: ser estudante do curso de graduação e estar cursando a partir do terceiro ano ou quinto período, para cursos de cinco anos, e do segundo ano ou quarto período, para cursos de quatro anos de Direito.

Inscrição: preferencialmente, encaminhar o pedido para o e-mail projetosemear@mppr.mp.br, devendo constar como assunto da mensagem “INSCRIÇÃO PARA TESTE SELETIVO” e o nome

do candidato, e como anexos cópias dos documentos exigidos em edital.

Documentos necessários: ver edital.

Auxílio: bolsa-auxílio de R$ 1.500 mais auxílio-transporte de R$ 242.

Carga horária: 4 horas diárias, de segunda a sexta, de manhã ou à tarde, conforme a vaga.

Processo seletivo: A prova será realizada no dia 24 de fevereiro de 2023, das 14 às 17 horas, em local a ser definido posteriormente, e entrevista pessoal. O candidato será informado sobre o deferimento da inscrição e sobre as datas da prova e da entrevista por meio de mensagem ao endereço eletrônico fornecido no momento da inscrição.

Divulgação dos resultados: no site da Escola Superior do MPPR.

Mais informações: no edital ou pelo telefone (41) 3250-8748.