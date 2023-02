SMCS

Servidores, aposentados, pensionistas e estagiários da Prefeitura de Curitiba devem fazer a complementação da sua conta individual do Banco do Brasil até esta sexta-feira (10/2).

A Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) recomenda que compareçam às agências ou postos de atendimento do BB aqueles ainda não complementar a conta. Os servidores que fizeram a conta pelo aplicativo do banco não precisam ir até a agência ou posto.

O BB será a instituição financeira responsável pelos pagamentos de todos. Mas só após esta fase, servidores e beneficiários poderão movimentar, a partir do pagamento deste mês, suas contas quando receberem o salário, aposentadoria, pensão ou bolsa-auxílio, no caso dos estagiários, que serão os primeiros a receber pelo Banco do Brasil, no próximo dia 15.

A complementação consiste na confirmação dos dados pessoais, criação das duas senhas numéricas, uma de seis dígitos, para a movimentação da conta com o uso do cartão, e outra de oito dígitos (senha eletrônica), para acesso aos meios digitais, tais como o aplicativo do banco. No momento da complementação, o servidor pode esclarecer informações importantes sobre os serviços oferecidos pelo banco.

Enquanto a conta não estiver complementada, conforme as regras do Banco do Brasil, não será possível fazer a movimentação do dinheiro. A Smap alerta que a falta da complementação poderá trazer dificuldades no dia do pagamento que, neste mês, será dia 27.

“Como sempre, a Prefeitura de Curitiba fará o pagamento normalmente. Mas se a pessoa não complementar logo, não conseguirá movimentar a conta. Neste caso, terá que fazer a complementação primeiro para, depois, fazer as transações bancárias que quiser, como pagamentos, transferências”, afirma o diretor do Departamento de Administração de Pessoal, Hideto Yoshioka Junior.

Quem já tem uma conta no BB com movimentação poderá utilizar a mesma para receber o seu benefício, desde que ela não tenha bloqueio e não seja conjunta. Basta habilitá-la para o recebimento do pagamento mensal pelo aplicativo ou na agência.

Para quem não tinha conta no BB foram abertas novas inscrições.

Onde complementar a conta

As 30 agências de atendimento do Banco do Brasil em Curitiba mantêm atendimento com horário exclusivo, das 8h às 10h, até sexta-feira (10/2). A complementação também pode ser feita no horário regular, das 10h às 16h.

Servidores e beneficiários contam ainda com três unidades exclusivas para atendimento dos servidores. No subsolo do prédio central da Prefeitura de Curitiba (Avenida Cândido de Abreu, 817 – Centro Cívico) e no térreo do Edifício Delta (Avenida João Gualberto, 623 – Alto da Glória), o atendimento é das 9h às 17h, e na Rua da Cidadania do Tatuquara, das 9h às 15h, de segunda a sexta-feira. É preciso levar documento com foto (RG ou CNH) e comprovante de endereço.

Quem mora noutra cidade do Brasil também precisa fazer a complementação numa agência do Banco do Brasil.

E os que pretendem fazer a portabilidade do seu salário, benefício ou bolsa-auxílio para outra instituição financeira também precisam realizar a complementação da conta no Banco do Brasil e depois solicitar a portabilidade.

Além do site do banco, existe uma Central de Atendimento especializada para ajudar o servidor. O telefone é 4003-5289 para capitais ou 0800 729 5289 para demais localidades.

Whatsapp para aposentados e pensionistas

Nesta terça-feira (7/2), os aposentados e pensionistas da Prefeitura de Curitiba receberão mensagens de alerta sobre o prazo para a complementação da conta no Banco do Brasil.

As mensagens estão sendo enviadas para os telefones cadastrados junto ao IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba).

Levantamento do Banco do Brasil mostra que mais de 6 mil dos 19,4 mil aposentados e pensionistas ainda não complementaram suas contas.

Quem já fez a complementação, pode desconsiderar a mensagem.