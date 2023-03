Franklin de Freitas

O Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo completa 58 anos em Curitiba. Em Curitiba, o Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo nasceu em 1965, e desde a fundação a Organização nunca parou de crescer.



Atualmente, são mais de 230 Assistidos, de 2 a 88 anos de idade, com múltiplas deficiências que recebem atendimento em 22 especialidades e áreas; além de educação, com a Escola Pequeno Cotolengo, a maior na modalidade especial do estado; e acolhimento, com oito casas lares, quatro grandes lares e uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados. Tudo gratuito.