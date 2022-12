(Colaboração João Frigério)

A concessionária Arteris estima a circulação 115 mil veículos por dia, entre os dias 23 de dezembro e 2 de janeiro, nas rodovia Régis Bittencourt (Curitiba a São Paulo), BR-116 (região de Curitiba a Lages/SC), e BR-376 (Curitiba a Florianópolis). O maior movimento, com 65 mil veículos transitando por dia é esperado na BR-376, um aumento de 109% em relação ao fluxo de carros na rodovia em dias comuns.

Ao todo, o grupo Arteris disponibilizou 700 funcionários para atuar na operação especial de fim de ano, entre os dias 23 de dezembro e 2 de janeiro, com atendimento 24h prestado pela concessionária.

Entre os serviços prestados estão a inspeção e monitoramento de tráfego, resgate veicular e socorro com atendimento pré-hospitalar ao longo dos 402 km de rodovia administrada, na rota de ligação entre as capitais São Paulo e Curitiba.

Confira os trechos destacados para maior atenção ao condutor – para segurança na viagem:

BR-376

Dias e horários de maior movimento

Entre os feriados de Natal e Ano Novo, os dias de maior movimento previstos para o trecho da Litoral Sul são:

Domingo, 25, das 08h às 17h

Segunda, 26, das 08h às 17h

Terça-feira, 27, das 08h às 21h

Quarta-feira, 28, das 05h às 20h

Quinta-feira, 29, das 08h às 17h

01º de janeiro, domingo, das 08h às 21h

02 de janeiro, segunda-feira, das 05h às 20h

O destaque para esse período são os dias 01º e 02 de janeiro, com fluxo superior ao dobro do registrado em períodos normais.

Restrição para veículos pesados articulados

No período de feriados, a PRF irá proibir o tráfego de veículos pesados articulados na BR-376, em ambos os sentidos, em dias e horários diferentes, conforme a descrição abaixo. Os retornos e rotas alternativas serão realizadas pelos agentes policiais na praça de pedágio de Garuva, no km 1 da BR-101, em Santa Catarina, e no posto da PRF em Tijucas do Sul, no km 662 da BR-376, no Paraná.

Natal

23/12 – 14h às 0h

24/12 – 6h às 18h

26/12 – 6h às 12h

Ano Novo

30/12 – 14h às 0h

31/12 – 6h às 18h

1/1 – 14h às 0h

2/2 – 6h às 12h

Serviço ao usuário:

Caso precise acionar a Arteris Litoral Sul, basta ligar 0800-725-1771 (deficientes auditivos: 0800 717 1000). Por meio do site e twitter, a concessionária também mantém informações atualizadas 24h sobre as condições das rodovias via www.arteris.com.br/litoralsul e perfil @Arteris_ALS.

SOS Usuário:

1 BR116 90,300 Sul Piraquara-PR

2 BR376 635,400 Norte São Jose dos Pinhais-PR

3 BR101 1,350 Sul Garuva-SC

4 BR101 46,800 Norte Joinville-SC

5 BR101 79,400 Sul Araquari-SC

6 BR101 129,800 Norte Camboriú-SC

7 BR101 157,400 Sul Porto Belo-SC

8 BR101 192,400 Norte Biguaçu-SC

9 BR101 219,800 Sul Palhoça-SC

Praças de pedágio – Tarifa básica: R$ 4,10*

*Sujeita à revisão anual.

P1 BR376 km 635,100 São Jose dos Pinhais-PR

P2 BR101 km 1,350 Garuva-SC

P3 BR101 km 79,400 Araquari-SC

P4 BR101 km 157,450 Porto Belo-SC

P5 BR101 km 243,000 Palhoça-SC

BR-Régis Bittencourt Trechos de atenção:

Serra do Cafezal no estado de São Paulo-SP, km 336 (Juquitiba-SP) ao km 370 (Miracatu-SP).

Serra do Azeite no estado de São Paulo – km 498 (Cajati-SP) ao km 524 (Barra do Turvo-SP).

Serra Bica da Onça entre os estados de São Paulo e Paraná – km 544 ao km 569 em Barra do Turvo-SP, e km 0 ao km 02 em Campina Grande do Sul-PR.

Serra do Alpino – km 14 ao km 34 (Campina Grande do Sul-PR/Antonina-PR).

km 57- pista norte, faixa da direita restrita para manutenção.

Novo Centro de Controle e Segurança Operacional

Esta será a primeira operação de fim de ano coordenada totalmente a partir do novo Centro de Controle e Segurança Operacional (CCSO) da Arteris Régis Bittencourt, em São José dos Pinhais.

Inaugurado em outubro, o novo CCSO conta com 276 câmeras exclusivas para o monitoramento do trecho da Régis, possibilitando a cobertura de aproximadamente 90% do trecho com câmeras, trazendo benefício para o acionamento dos recursos necessários para o atendimento nas rodovias.

Dias e horários de maior movimento

Entre os feriados de Natal e Ano Novo, os dias de maior movimento previstos para o trecho da Régis são:

Domingo, 25, das 09h às 17h

Segunda, 26, das 09h às 17h

Terça-feira, 27, das 14h às 19h

Quarta-feira, 28, das 06h às 18h

Quinta-feira, 29, das 09h às 17h

01º de janeiro, domingo, das 14h às 19h

02 de janeiro, segunda-feira, das 06h às 18h

03 de janeiro, terça-feira, das 09h às 17h

O destaque para esse período – são os dias 01º de janeiro, com fluxo até 90% maior que o normal e 02 de janeiro, com fluxo 71% acima do tradicional.

Serviço ao usuário:

Caso precise acionar a Arteris Régis Bittencourt, basta ligar 0800-7090-116 (deficientes auditivos: 0800 717 1000). Por meio do site e twitter, a concessionária também mantém informações atualizadas 24h sobre as condições das rodovias via https://www.arteris.com.br e perfil @Arteris_ARB.

Unidades SOS Usuário:

Em São Paulo:

Km 287 – Itapecerica da Serra – sentido Curitiba

Km 299 – São Lourenço da Serra – sentido Curitiba

Km 343 – Miracatu – sentido São Paulo

Km 357 – Miracatu – sentido Curitiba

Km 370 – Miracatu – sentido São Paulo

Km 426 – Juquiá – sentido Curitiba

Km 485 – Cajati – sentido São Paulo

Km 542 – Barra do Turvo – sentido Curitiba

No Paraná:

Km 57 – Campina Grande do Sul – sentido Curitiba

Km 70 – Quatro Barras – sentido Curitiba

Praças de pedágio – Tarifa básica: R$ 3,70

Em São Paulo:

São Lourenço da Serra – km 299

Miracatu – km 370

Juquiá – km 426

Cajati – km 485

Barra do Turvo – km 542

No Paraná:

Campina Grande do Sul – km 57

BR-116

Confira os trechos destacados para maior atenção ao condutor – para segurança na viagem:

Trechos de atenção:

Travessia de Fazendo Rio Grande-PR – semáforo km 126;

Transição entre de pista dupla para pista simples, km 142 em Fazenda Rio Grande-PR;

Trevo de acesso à Piên-PR, no km 152 em Mandirituba-PR;

Trevo de interseção no km 4,5 em Mafra-SC – interseção com a BR-280/SC;

Trecho entre Mafra (km 0) e Monte Castelo (km 110) – atenção para trechos com aclives;

Trecho da Serra do Espigão em Monte Castelo;

Trevo de interseção no km 184, em São Cristóvão do Sul, com a BR-470/SC.

Novo Centro de Controle e Segurança Operacional

Esta será a primeira operação de fim de ano coordenada totalmente a partir do novo Centro de Controle e Segurança Operacional (CCSO) da Arteris Planalto Sul, em São José dos Pinhais.

Inaugurado em outubro, o novo CCSO conta com 203 câmeras exclusivas para o monitoramento do trecho da Planalto Sul, possibilitando a cobertura de aproximadamente 80% do trecho com câmeras, trazendo benefício para o acionamento dos recursos necessários para o atendimento nas rodovias.

Dias e horários de maior movimento

Entre os feriados de Natal e Ano Novo, os dias de maior movimento previstos para o trecho da Planalto Sul são:

Sexta-feira, 23, 07h às 16h;

Domingo, 25, das 14h às 18h

Segunda, 26, das 15h às 18h

Terça-feira, 27, das 13h às 21h

Quarta-feira, 28, das 07h às 16h

Quinta-feira, 29, das 14h às 18h

01º de janeiro, domingo, das 13h às 21h

02 de janeiro, segunda-feira, das 07h às 16h

03 de janeiro, terça-feira, das 14h às 18h

O destaque para esse período são os dias 25 de dezembro e 01º de janeiro, com fluxo 35% maior que o normal.

Serviço ao usuário:

Caso precise acionar a Arteris Planalto Sul, basta ligar 0800-6420-116 (deficientes auditivos: 0800 717 1000). Por meio do site e twitter, a concessionária também mantém informações atualizadas 24h sobre as condições das rodovias via https://www.arteris.com.br/rodovias/planalto-sul/ e perfil @Arteris_APS.

SOS Usuário:

Paraná

km 134 – Fazenda Rio Grande/PR

km 204 – Rio Negro/PR

Santa Catarina

km 42 – Itaiópolis

km 82 e km 120 – Monte Castelo

km 152 – Santa Cecília

km 196 – São Cristóvão do Sul

km 233 – Correia Pinto

km 276 – Capão Alto

Praças de pedágio – Tarifa básica: R$ 6,90

km 134 – Fazenda Rio Grande-PR

km 204 – Rio Negro-PR

km 82 – Monte Castelo-SC

km 152 – Santa Cecília-SC

km 233 – Correia Pinto-SC