A BR-376, na tarde deste sábado: o motorista queria passar nesse trecho em que estão as máquinas (foto: reprodução de vídeo / Arteris)

O trânsito da BR-376, entre o Paraná e Santa Catarina, deve estar totalmente liberado em 30 dias. Esse é o prazo estipulado pela Arteris Litoral Sul no plano de ação elaborado para o aumento gradativo da capacidade de tráfego no km 668,7 da BR-376/PR.

Segundo a concessionária, as obras que serão realizadas no local vão permitir a redução gradual do tempo de viagem e manter a segurança dos usuários.

As principais mudanças devem ocorrer em um prazo de 30 dias. A realização dos trabalhos no local depende das boas condições climáticas para a realização de obras.

Na pista Sul (sentido Florianópolis) a Arteris Litoral Sul está atuando para estabilização e contenção da encosta onde houve o deslizamento no dia 28 de novembro, que deixou dois mortos e vários carros soterrados.

Ainda conforme a assessoria, a concessionária enviou um maquinário específico para a retirada de rochas e realiza a preparação do terreno para a aplicação de tela de alta resistência (barreira dinâmica), permitindo maior proteção dos usuários. Os avanços nesta frente de obras poderão garantir a abertura de duas novas faixas para o trânsito.

Já em um prazo de 30 dias a concessionária planeja a liberação de outras duas faixas na pista Norte (sentido Curitiba).

No local existe uma cortina de concreto que também foi atingida pelas fortes chuvas de 28 de novembro. O local já estava em obras de estabilização de talude. Esse trabalho será totalmente concluído em 180 dias.

As mudanças na operação parcial da rodovia serão informadas ao passo que as obras evoluírem. A concessionária informa que segue monitorando as encostas localizadas na área de concessão da rodovia, o que inclui a encosta do km 668,7.

A Arteris Litoral Sul seguirá informando as condições de tráfego aos usuários por meio do seu perfil no Twitter (@Arteris_ALS) e pelo telefone 0800 725 1771.