Levy Ferreira/SMCS/Arquivo

Os candidatos que participam do concurso da Prefeitura de Curitiba 2022 às vagas de profissionais de saúde (editais 7 e 10) podem conferir, a partir desta terça-feira (31/1), a lista preliminar classificatória da prova de títulos. As listas estão disponíveis no site do Núcleo de Concursos.

Os cargos são: Médico – Área de Atuação: Médico, Médico – Área de Atuação: Psiquiatria, Médico – Área de Atuação: Perícia Médica e Médico – Área de Atuação: Medicina do Trabalho, todos do edital 7, e Cirurgião-Dentista, Enfermeiro – Área de Atuação: Saúde, Farmacêutico-Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional, do edital 10.

A Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) reitera que os candidatos devem estar atentos às atualizações do site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, já que o candidato é responsável pelo acompanhamento dos prazos e dos procedimentos desta etapa do concurso público.

Nesta nova etapa, aqueles que ficaram em dúvida quanto ao resultado podem apresentar recurso, através da página de publicações do edital 7 e da página de publicações do edital 10, postados no site do NC. O prazo para recurso será de 00h01 do dia 1 até 23h59 do dia 2 de fevereiro. O resultado final tem divulgação prevista para o dia 15 de fevereiro.