Prefeitura de Curitiba: (Crédito: Divulgação/Levy Ferreira/SMCS)

O Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná divulgou ontem o ensalamento para os inscritos no concurso da Prefeitura de Curitiba, que acontece no próximo domingo.



As provas de conhecimentos serão aplicadas no período da manhã ou da tarde, dependendo do cargo escolhido pelo profissional.



Serão 20 locais para acomodar os mais de 58 mil inscritos. O candidato deve verificar o local de prova no site www.nc.ufpr.br, pelo link do edital correspondente ao cargo escolhido, com número do CPF e data de nascimento.