Franklin de Freitas

As inscrições para o Concurso de Blocos do Carnaval de Guaratuba 2023 estão abertas até o dia 3 de fevereiro. A inscrição é gratuita e pode ser feita no site: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/carnavaldeguaratuba ., Os blocos vencedores receberão prêmios de R$ 3 mil (1º lugar), R$ 2 mil (2º lugar) e R$ 1 mil (3º lugar).



O desfile dos blocos ocorrem na Avenida 29 de abril no sábado e no domingo de carnaval, dias 18 e 19 de fevereiro, a partir das 21h. A ordem das apresentações dos blocos respeitará o sorteio realizado pela Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo.