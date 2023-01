Beatriz Jarzinski / PCPR

Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 23 anos, condenado pelos crimes de roubo, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo, nesta terça-feira (3), em Laranjeiras do Sul, região Oeste do Estado. Os crimes foram cometidos em 2018 e 2020.

