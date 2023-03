Curitiba – Jardim Botânico. Foto: José Fernando Ogura/ANPr

Mais de 800 pessoas participaram da 15ª Conferência Municipal de Saúde de Curitiba, que teve como tema “O Modelo da Saúde 4.1 para o avanço do SUS Curitiba”. Ao fim do dia de discussões, realizadas durante todo o dia de sábado (25/3), os 600 delegados credenciados aprovaram 120 propostas que serão contempladas no Plano Municipal de Saúde para o próximo ciclo de planejamento da SMS.

As entidades representativas de usuários, trabalhadores, gestores e prestadores de serviços do SUS de Curitiba também elegeram a nova composição do Conselho Municipal de Saúde (CMS), composta por 36 membros titulares e 46 suplentes. Os novos conselheiros atuarão na gestão 2024-2027.

Abertura

Os trabalhos foram abertos pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde, Adilson Tremura, conselheiro representante de usuários, que encerra seu mandato de quatro anos à frente do CMS neste ano.

Representando o prefeito Rafael Greca, o vice-prefeito Eduardo Pimentel agradeceu o trabalho incansável da Saúde.

“Trago o abraço carinhoso de nosso prefeito Rafael Greca que deseja a todos uma excelente conferência. Uma cidade é inovadora e inteligente se ela tiver em seus preceitos básicos as discussões entre o poder público e a sociedade civil organizada. Somos parceiros do SUS de Curitiba e vamos continuar a fortalecer a saúde pública da capital paranaense”, ressaltou.

A secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella, relembrou que a primeira conferência de saúde foi realizada em 1991, quando foram dados os primeiros passos do Controle Social do SUS curitibano.

“Olhamos para esse passado de construção constante e agora nos lançamos para o futuro, para escrever as políticas públicas que vão subsidiar os próximos desafios da saúde pública de nossa cidade”.

Presidente de honra da conferência, Beatriz Battistella foi responsável pela palestra de abertura “O modelo da Saúde 4.1 para o avanço do SUS de Curitiba”, tema que subsidiou as discussões dos 21 grupos de trabalho.

Ex-secretária municipal da Saúde, a deputada estadual, Márcia Huçulak se disse orgulhosa por fazer parte da equipe da saúde por mais de 35 anos. ”O SUS é uma das políticas públicas que mais evoluiu na garantia de direitos das pessoas, apesar de todas as dificuldades que nós temos, e não há como falar de democracia sem garantir direitos, sem inclusão”.

Presenças

Também participaram do evento de abertura os vereadores Alexandre Leprevost, presidente da Comissão de Saúde da Câmara, Bruno Pessuti, Mauro Bobato e Oscalino do Povo; a representante do Conselho Nacional de Saúde, Heliane Neves Hemetério dos Santos; o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Rangel da Silva, Representante de prestadores do SUS Curitiba, Charles London, presidente da Femipa e do Sindipar; o representante dos trabalhadores no CMS, Woldir Wosiacki Filho; e a primeira presidente mulher do CMS, Ivana Maria Saes Busato.

Grupos de Trabalho

Os participantes da conferência se dividiram em 21 grupos de trabalho para discussão de sete subtemas:

Atenção Primária

Atenção Especializada Ambulatorial e Hospitalar, Urgência e Emergência

Vigilância em Saúde

Inovação em Saúde: novas tecnologias para o cuidado

Gestão de pessoas e educação permanente em Saúde

Participação da sociedade e Controle Social

Qualificação da gestão e financiamento em Saúde

As Conferências Municipais de Saúde acontecem a cada quatro anos e representam a prática do exercício democrático na saúde.

Além de deliberar as propostas discutidas entre usuários, trabalhadores, gestores e prestadores de serviço, a conferência também definiu os representantes de Curitiba para a 13º Conferência Estadual de Saúde, que será realizada entre 23 e 25 de maio e vai reunir 1.216 delegados de todo Paraná.