Com o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 entrando na sua reta final é hora de correr para aproveitar o máximo de atrações. Pensando nisso, a Prefeitura de Curitiba reuniu uma lista das atrações que terminam até domingo, dia 18.

Auto na Ilha dos Poetas no Natal Condor do Passeio Público

Um dos primeiros eventos do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022, o Auto de Natal na Ilha dos Poetas no Passeio Público vai chegando ao fim. Neste final de semana é a última oportunidade de apreciar o espetáculo que agita a Ilha da Ilusão do parque mais antigo da cidade.

Serviço

Espetáculo na Ilha da Ilusão

Passeio Público

De 15 a 18 de dezembro, às 19h30

Ópera Celebre a Vida no Memorial Paranista

A Ópera Celebre a Vida será encenada no Memorial Paranista com a presença de 20 casais étnicos de várias partes do mundo e mais 15 atores no elenco. O espetáculo em formato de ópera foi produzido pela Fundação Cultural de Curitiba, especialmente para celebrar a vida.

O espetáculo estreia nesta quinta-feira (15/12). A ópera é uma adaptação do famoso conto de Natal do romancista Charles Dickens (1812-1870).

Serviço

Memorial Paranista no Parque São Lourenço

De 15 a 18 de dezembro, às 19h30

Elegia aos anjos e pastores – Um encontro com a natureza na Escola Municipal de Sustentabilidade

O espetáculo “Elegia aos anjos e pastores – Um encontro com a natureza” é uma novidade deste ano e acontece na Escola Municipal de Sustentabilidade, dentro do Bosque Zaninelli. Realizado por 18 atores, ele faz uma conexão do nascimento de Jesus Cristo com a flora e a fauna.

Os anjos vindos dos céus e das águas anunciam aos pastores a chegada de Cristo. Canções de Natal escritas especialmente para o espetáculo e narrações alusivas ao grande acontecimento compõem um espetáculo interativo, onde o público e os atores fazem parte do mesmo palco.

Serviço

Até 15 de dezembro, sempre às 19h30

Bosque Zaninelli (Escola Municipal de Sustentabilidade)

Rua Victor Benato, 210 – Pilarzinho

Missa de Natal com Padre Reginaldo Manzotti

No dia 17 de dezembro o Padre Reginaldo Manzotti celebra a Missa de Natal no Centro Cívico. Uma cerimônia emocionante, a missa pretende relembrar o nascimento do menino Jesus em um evento cercado de muita fé e alegria.

O evento é gratuito e acontece na rotatória do Centro Cívico.

Serviço

Avenida Cândido de Abreu, 817 – Centro Cívico

Dia 17 de dezembro, às 17h

Borogodó de Natal com o Tupi Pererê

A banda Tupi Pererê realiza seu último show de 2022 com o espetáculo Borogodó de Natal, que promete alegrar a criançada. O evento acontece dia 17 de dezembro e tem fins solidários.

O grupo de música infantil formado por artistas educadores celebra o encantamento e a fantasia para uma infância plena e lúdica. Com espetáculos teatrais e musicais, eles levam a semente do faz de conta para crianças de todas as idades.

Para reservar ingressos é necessário acessar o Sympla aqui. A entrada no dia será 1Kg de alimento não perecível ou 1 brinquedo novo.

Serviço

Teatro Fernanda Montenegro – R. Cel. Dulcídio, 517 – Batel

17 de dezembro, às 16h

Ingressos no Sympla. A entrada será 1Kg de alimento não perecível ou 1 brinquedo novo.

Projeto de Canto Coral ‘Nosso Canto’

O Projeto Nosso Canto é um programa sociocultural mantido pela Fundação Cultural de Curitiba em parceria com o Instituto Curitiba de Arte e Cultura, que tem por objetivo desenvolver a prática de canto coral para jovens e adultos a partir dos 18 anos.

Neste final de ano serão quatro apresentações, três essa semana e a última na véspera de Natal.

Serviço

Rua Da Cidadania Matriz

Praça Rui Barbosa

Dia 15 de dezembro, às 17h30

Rua Da Cidadania Pinheirinho

Av. Winston Churchill, 2033 – Capão Raso

Dia 17 de dezembro, às 11h

Rua Da Cidadania Tatuquara

R. Olivardo Konoroski Bueno, 100 – Tatuquara

Dia 17 de dezembro, às 19h30

Rua Da Cidadania Boqueirão

Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430 – Boqueirão

Dia 24 de dezembro, às 18h

Auto de Natal do Cajuru

O último Auto de Natal nas regionais promete aquecer os corações dos espectadores com a encenação da natividade. A Rua da Cidadania do Cajuru recebe a última apresentação da peça que foi sucesso pela cidade e encena o nascimento de Jesus.

Serviço

Rua da Cidadania Cajuru

Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2150

15 de dezembro, às 15h

Cantata de Natal do Bairro Novo

Finalizando a temporada de espetáculos nas regionais, a tradicional Cantata de Natal do Bairro Novo reúne um coro de mil crianças que todo ano deixam turistas e curitibanos maravilhados.

A Cantata de Natal é um espetáculo ao ar livre e neste ano o repertório inclui 12 músicas como Bandeira do Divino, Noite Feliz, Bate o Sino e Uma Estrela Renasce. As crianças das escolas municipais da Regional que se apresentarão estão sendo preparadas pela maestrina Cristiane Alexandre desde outubro e prometem fazer bonito.

Serviço

Rua da Cidadania Bairro Novo

R. Tijucas do Sul, 1700 – Sítio Cercado

16 de dezembro, às 20h