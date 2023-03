Fiéis católicos em todo o mundo se preparam para entrar na Semana Maior da Igreja – que será iniciada no Domingo de Ramos, 2, e concluída no Domingo de Páscoa, 9.

No Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Curitiba, o “Domingo de Ramos” abre as solenidades da Semana Santa.

A primeira celebração será no sábado (01/04), quando acontecerá a Missa com Bênção dos Ramos, às 15h. Esta é uma das duas missas de Ramos que serão celebradas neste dia, para o qual são esperados aproximadamente dois mil fiéis.

A próxima Missa de Ramos será às 19h30. No domingo (02/04), ainda teremos mais 9 horários de Missas de Ramos – às 8h, 9h, 10h30, 12h, 14h, 15h, 17h, 18h e 19h30 – todas contarão com a bênção dos ramos.

Confira a programação completa da Semana Santa no Santuário Perpétuo Socorro:

Domingo de Ramos (sábado – 1º de abril)

15h: Missa com Bênção dos Ramos

19h30: Missa com Bênção dos Ramos

Domingo de Ramos (2 de abril)

8h: Missa com Bênção dos Ramos

9h: Missa com Bênção dos Ramos

10h30: Missa com Bênção dos Ramos

12h: Missa com Bênção dos Ramos

14h: Missa com Bênção dos Ramos

15h: Missa com Bênção dos Ramos

17h: Missa com Bênção dos Ramos

18h: Missa com Bênção dos Ramos

19h30: Missa com Bênção dos Ramos

Segunda-feira Santa (3 de abril)

7h: Missa

12h: Missa com Bênção da Saúde

15h: Missa pelas Almas

19h: Celebração das Sete Dores de Maria

19h30: Missa (Cemitério Luterano)

Terça-feira Santa (4 de abril)

7h: Missa

12h: Missa com Bênção da Saúde

15h: Missa com Unção dos Enfermos

19h30: Missa, Momento Penitencial e Confissão Comunitária

Quarta-feira Santa (5 de abril)

6h às 22h – Novena, de hora em hora

7h, 12h e 21h – Missa e novena

6h às 20h – Confissões

19h30: Celebração das Sete Palavras de Jesus (Cemitério Vaticano)

Quinta-feira Santa (6 de abril)

9h: Missa dos Santos Óleos (Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas)

12h: Missa com Bênção da Saúde

15h: Missa do Santíssimo

19h30: Missa da Ceia do Senhor

21h à 0h: Adoração

Sexta-feira Santa (7 de abril)

6h: Meditação da Via-Sacra

7h às 14h30: Adoração

7h às 15h: Confissão

15h: Celebração da Paixão do Senhor

15h45: Procissão do Senhor Morto até a Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais

Sobre a Procissão do Senhor Morto

(Franklin de Freitas/Arquivo)

Completando 16 anos em 2023, a Procissão do Senhor Morto será realizada na sexta-feira santa (7) em Curitiba.

Algumas paróquias que compõem o Setor Centro da Arquidiocese de Curitiba vão se unir para realizar a Procissão do Senhor Morto e de Nossa Senhora das Dores.

Unidos em procissão, milhares de fiéis irão partir do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, após as respectivas Celebrações da Paixão do Senhor, encontrando-se no caminho e seguindo para a Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, com chegada prevista para às 17h30, onde acontecerá a Veneração da Cruz e da imagem do Senhor Morto, seguida da bênção do Arcebispo Metropolitano Dom José Antonio Peruzzo.

No Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a Celebração da Paixão do Senhor será às 15h e a procissão sairá em seguida, por volta das 15h45. O Encontro das Imagens do Senhor Morto com a de Nossa Senhora das Dores, acontecerá no cruzamento da Av. Marechal Deodoro com Rua Conselheiro Laurindo, às 16h30.

Confira o itinerário da Procissão no Centro:

15h45 – Início da procissão no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

16h15 – Início da procissão no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas

16h30 – Encontro das imagens do Senhor Morto com a de Nossa Senhora das Dores na esquina da Marechal Deodoro com a Conselheiro Laurindo

17h30 – Chegada da Procissão na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, seguida de bênção do arcebispo e contemplação individual da cruz e das imagens processionais.

“Parada de fé e esperança” – Serão realizadas 3 paradas durante a procissão – uma em frente ao Hospital Oswaldo Cruz, outra no Instituto de Medicina e mais uma na Maternidade Mater Dei – para um breve momento de oração e recolhimento da “Caixa de Intenções” – onde serão depositados pedidos de oração (as caixas serão preparadas e entregues com antecedência para as instituições).

A iniciativa tem como objetivo levar uma palavra de fé e esperança para os pacientes e profissionais de saúde.

Sexta-feira Santa, dia de silêncio e recolhimento

Na Sexta-feira Santa, não se celebra a Eucaristia, nem a Santa Missa, mas um ato litúrgico em memória da Paixão e Morte do Senhor. Essa celebração é composta pela Liturgia da Palavra, a Veneração da Cruz e a Sagrada Comunhão, realizada com as hóstias consagradas na missa da Ceia do Senhor, na Quinta-feira Santa.

Sábado Santo (8 de abril)

19h30: Celebração da Vigília Pascal

Domingo de Páscoa (9 de abril)

10h – Missão de Páscoa (Visita às Famílias Assistidas)

8h: Missa

9h:Missa

10h30:Missa

12h: Missa

14h: Missa

15h: Missa

17h: Missa

18h: Missa

19h30: Missa

Gesto de Solidariedade – Missão de Páscoa de Coração a Coração

O Santuário Perpétuo Socorro vai ajudar a fazer uma Páscoa mais doce para cerca de 500 crianças moradoras da Cidade Industrial de Curitiba (CIC). As doações podem ser de chocolates, alimentos ou através de dinheiro, para a compra dos doces. Serão montados kits com os valores e chocolates arrecadados.

A chave PIX é o telefone: 41987397989. Para confirmar a destinação, basta enviar comprovante para o WhatsApp da secretaria do Santuário (41) 9 8784 2558.

Para o dia da distribuição dos chocolates, o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro também está preparando uma programação especial – com atividades e momentos de espiritualidade.

As doações serão entregues no domingo de Páscoa, às 10h. Quanto mais doces e alimentos o Santuário conseguir arrecadar, mais crianças serão beneficiadas.

Tempo de Páscoa – A novidade neste ano na programação da Semana Santa no Perpétuo Socorro

Com o domingo da Páscoa iniciamos a Oitava da Páscoa (oito dias de festa solene). A Oitava da Páscoa se insere dentro do período que chamamos de Tempo Pascal, que dura cinquenta dias e vai até a celebração de Pentecostes, Festa comemorada neste ano, no dia 28 de maio. Nesse período, em toda celebração a Igreja acende o Círio Pascal, que representa o Cristo Ressuscitado, ou a Luz de Cristo. O Círio Pascal será abençoado e preparado na Vigília Pascal e permanecerá aceso até a celebração do domingo de Pentecostes. Durante o tempo Pascal, os domingos seguem uma mesma unidade solene, ao invés de se dizer 2º Domingo depois da Páscoa, se diz 2º Domingo da Páscoa.

E o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Curitiba oferece aos fiéis e devotos a possibilidade de acompanhar o “Concerto de Páscoa” neste Tempo Pascal.

O Coral São José vai apresentar o “Concerto de Páscoa” no interior do Santuário no domingo (16), após a Missa das 19h30. O evento tem entrada gratuita.

A apresentação vai ter regência do maestro Márcio Clayton Spolador, com a participação de solistas, coro e instrumentos.

No programa, serão apresentadas 06 músicas que representam a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo.

2º Domingo da Páscoa (16 de abril)

Concerto de Páscoa

19h30 – Após a Missa

“O Concerto será uma oportunidade de relembrar através da música o momento tão significativo da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo que vivemos na Semana Santa” – afirma Rodrigo Lima, coordenador do Coral de São José.

Serviço:

Semana Santa com programação especial no Santuário Perpétuo Socorro em Curitiba

Data: 1º a 16 de abril de 2023.

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Praça Portugal, s/n, bairro Alto da Glória, Curitiba/PR)

Informações: (41) 3253-2031