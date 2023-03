Marcos Solivan / Sucom-UFPR

A Pró-Reitoria de Administração (PRA) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) informa à comunidade interna os períodos de funcionamento dos Restaurantes Universitários (RUs) durante as férias, entre 6 e 19 de março.

As unidades dos campi do interior e do litoral permanecerão abertas. No Campus Toledo, o calendário das turmas do curso de Medicina continua e não haverá férias, por isso, o RU atenderá normalmente. O restaurante do Campus Pontal do Paraná – Centro de Estudos do Mar (CEM), em Mirassol, servirá apenas almoço nas próximas duas semanas.

Em Curitiba, os RUs Central e do Centro Politécnico receberão os usuários nos horários habituais. A unidade do Campus Jardim Botânico servirá café da manhã e almoço, e a do Setor de Agrárias estará fechada no período.

Os horários dos RUs da UFPR estão disponíveis aqui.