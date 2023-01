Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Sede Cascavel. Foto: José Fernando Ogura/ANPr – 02/2019

Faltam 20 dias para o Vestibular 2023 da Unioeste (05 de fevereiro) e a universidade estadual já divulgou o ensalamento da prova, com os locais onde os inscritos vão realizar o processo seletivo. Todas as informações seguem atualizadas no site oficial: www.unioeste.br/vestibular.

As provas serão aplicadas em nove cidades: Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Toledo, Maringá, Curitiba, Guarapuava e Campo Grande (Mato Grosso do Sul). Os candidatos concorrem a vagas em 64 cursos.

De acordo com as regras, no dia do Vestibular é considerado documento oficial de identificação aquele cuja Cédula ou Carteira de Identidade seja expedido por Secretarias de Segurança, Forças Armadas, Polícia Militar, Polícia Federal ou Órgãos ou Conselhos de Classe. Os candidatos também deverão levar caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul escura.

De acordo com as regras, equipamentos eletrônicos devem ser desligados e desconectados de suas baterias, quando possível. O candidato pode levar um recipiente para bebida não alcoólica, desde que o recipiente seja transparente, incolor, sem rótulo, desenho ou adesivos, de forma que seu conteúdo seja visível; lápis de madeira, apontador e borracha; e alimento, de acordo com as regras do edita