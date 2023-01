Imagem meramente ilustrativa (Divulgação/ Sismec)

O que era para ser uma confraternização entre amigos quase terminou em tragédia na noite deste sábado (7 de janeiro) em Mandaguaçu, no norte do Paraná. Segundo informações dos jornais GMC Online e do Plantão Maringá, um homem de 37 anos acabou gravemente ferido ao tentar acender uma churrasqueira. Ele sofreu queimaduras em 30% do corpo, principalmente o rosto.

O homem foi encaminhado inicialmente para o Pronto Atedimento de Mandaguaçu e na sequência, com o auxílio de uma equipe médica do Samu, foi transferido para o Hospital Metropolitano de Sarandi, onde foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Dada a gravidade do caso, no entanto, ele pode ainda ser transferido para o Hospital Universitário de Londrina, que conta com uma ala para pacientes vítimas de queimaduras, ou até mesmo para algum hospital de Curitiba.

