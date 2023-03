Imagens que circulam nas redes sociais mostram momentos da confusão registrada ontem em shopping de Curitiba (Foto: Reprodução)

Uma confusão envolvendo um entregador que trabalha para aplicativos de entrega de comida e seguranças que trabalham para o shopping Palladium, de Curitiba, virou um caso de polícia nesta quarta-feira (29 de março).

A situação, ocorrida na noite de ontem, terminou com um motoboy preso em flagrante acusado de injúria racial contra um segurança do shopping, acusação que é refutada pelo entregador, que diz ter sido agredido pelos funcionários do estabelecimento. O rapaz permanece preso e colegas de trabalho já convocaram uma manifestação que deve acontecer nesta quinta-feira (30 de março), às 19h30, em frente ao Shopping Palladium

Um boletim de ocorrência registrado pelos seguranças acusa o motoboy de ter chamado um dos funcionários do shopping de “vagabundo”, “macaco” e “preto assalariado”, tudo após esse segurança pedir para que o entregador deixasse um determinado setor do shopping e aguardasse nas docas. O motoboy, por sua vez, nega todas essas acusações, relatando ter sido xingado pelo segurança antes de o responder, mas sem ofensas de cunho racista.

No depoimento, o entregador ainda afirmou ter sido agredido por seguranças do shopping. O caso, inclusive, teve intensa repercussão nas redes sociais e alguns vídeos da situação foram divulgados. Num deles, o motoboy aparece levando pelo menos um chute.

Procurado, o Shopping Palladium divulgou uma nota lamentando “fatos que envolvam desentendimentos de qualquer natureza” e ressaltando que os entregadores devem fazer as retiradas dos materiais a serem entregues nas docas, o que ajudaria na organização e na agilidade do atendimento.

“No caso em específico de ontem, um profissional que fazia entrega teve problemas em sua bicicleta. A equipe de segurança o orientou para que, quando o problema fosse sanado, o mesmo pudesse seguir o procedimento para o atendimento. Neste intervalo de tempo, um outro profissional da entrega, acabou por não entender o que estava ocorrendo, tirando conclusões precipitadas sobre as orientações e se exaltou, sendo necessária a intervenção da segurança e o acionamento da polícia”, alegou ainda o shopping.

Colegas do motoboy preso, no entanto, se organizam para fazer um protesto na noite de hoje contra os seguranças do shopping. Segundo eles, o ato seria uma demonstração de força da categoria, que alega haver uma recorrente falta de respeito por parte de seguranças do shopping contra entregadores.

Confira abaixo, na íntegra, a nota divulgada sobre o Shopping Palladium acerca da confusão entre seguranças e entregadores:

Nota de esclarecimento

