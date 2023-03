Divulgação

De Comissária a Comandante de aeronaves, a trajetória de Rossana Potier com a aviação pode ser resumida em uma palavra: determinação. Natural de Curitiba (PR), a Comandante acumula mais de 10 mil horas de voo e sobrevoa os céus do Brasil no comando de um Airbus A320 da LATAM, com a responsabilidade de transportar uma média de 170 passageiros por voo com segurança e conforto. Apaixonada por viagens, aos 19 anos escolheu seguir a carreira como Comissária de Bordo com um claro objetivo: tornar-se piloto de aeronaves. Rossana conta que destinava parte do salário para a realização de cursos de...