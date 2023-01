O prefeito Rafael Greca entregou nesta sexta-feira (27/01), na Capela Santa Maria, a medalha da Ordem da Luz do Pinhais para os seguintes homenageados:

Arnaldo Cohen, pianista brasileiro

Um dos mais importantes pianistas brasileiros da atualidade, Arnaldo Cohen graduou-se no Rio de Janeiro com o grau máximo em piano e violino. O artista já realizou mais de dois mil concertos pelo mundo, em teatros de prestígio como o Concertgebouw de Amsterdã (Holanda), Champs Elysées de Paris (França), Albert Hall de Londres (Inglaterra), Sydney Opera House (Austrália), Teatro Municipal do Rio de Janeiro, entre muitos outros. Recentemente, o brasileiro figurou na lista das dez melhores gravações da revista Gramophone, bíblia do mercado fonográfico. Entre os inúmeros reconhecimentos internacionais, Cohen recebeu o prêmio Busoni de piano na Itália. Radicado nos Estados Unidos, ele transita também com desenvoltura pelo campo camerístico, sendo que, durante vários anos, integrou o Trio Amadeus, além de atuar regularmente com quartetos como o Lindsay, Endellion, Orlando e Chilingirian. Cohen se apresenta na 40ª Oficina de Música de Curitiba.

Aníbal Lápiz, cenógrafo e figurinista argentino

É argentino e formou-se no Instituto Superior de Arte do Teatro Colón, de Buenos Aires, como cenógrafo e figurinista. Com Roberto Oswald formou uma dupla criativa que brilhou por décadas nos principais palcos do mundo. Desenhou os figurinos de mais de uma centena de óperas, incluindo montagens da Tetralogia de Wagner, Nabucco, Hansel e Gretel, Otello, Dido e Eneias, Norma, Parsifal, Elektra e Aida, entre outras. Recebeu vários prêmios na Argentina. Criou figurinos para produções nos Estados Unidos, Chile, Uruguai e Irlanda. Trabalhou com os maiores nomes da cena operística entre eles: Plácido Domingo, Anna Netrebko, Yusif Eyvazov, Galina Gorchakova, June Anderson, Carol Vaness, María Pía Piscitelli, entre outros. Lápiz ministra curso na 40ª edição da Oficina de Música de Curitiba.

Myrian Dauelsberg, pianista, professora e presidente da Dellarte

Referência internacional na área de formação em música, foi responsável pela preparação de músicos premiados internacionalmente. Exemplo de mulher empreendedora, aliou seu conhecimento musical e artístico ao seu faro empresarial, criando em 1982, a produtora Dellarte, que se tornaria uma das principais empresas do gênero no Brasil e na América Latina, responsável por trazer ao Brasil nomes como Luciano Pavarotti, Evgeny Kissin, Lang Lang, Martha Argerich, Ballet Bolshoi e muitos outros. Parceira da Fundação Cultural de Curitiba em seus 50 anos de história, Myrian promoveu a Camerata Antiqua de Curitiba no Brasil e no exterior e foi responsável pela maior comemoração dos 300 anos de Curitiba, o concerto do tenor José Carreras, com o pianista português Adriano Tenreiro e a Orquestra Sinfônica Brasileira, na inauguração do palco da Pedreira Paulo Leminski, no dia 4 de abril de 1993.

Raphael Luczcewski, pianista polonês

O pianista polonês Raphael Alexandre Luczcewski fez sua estreia artística internacional aos 16 anos com a Orquestra Sinfônica de Tóquio (Japão). Desde 2001, o artista está registrado como Steinway Artist na lista dos maiores pianistas do mundo – “Steinway & Sons Artists’ Roster” em Nova Iorque. Na Academia de Música “Szymanowski” de Katowice (Polônia), ele formou-se com mestrado em Artes como um dos mais proeminentes discípulos do professor Andrzej Jasinski, presidente do júri do Concurso “Chopin” de Varsóvia. O pianista completou sua formação musical ao lado dos lendários virtuosos do piano, os maestros Lazar Berman e Alexis Weissenberg. O artista realizou concertos em palcos consagrados como o Théâtre du Châtelet em Paris (França), Palácio das Nações da ONU em Genebra (Suíça), Palau de Música em Barcelona (Espanha) e Victoria Concert Hall em Singapura. Lustchevsky se apresenta e dará curso na 40ª edição da Oficina de Música de Curitiba.