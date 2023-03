Nesta terça-feira (7/3), ocorreu a posse das novas representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Curitiba (CMDM) para a gestão 2023/2025. A cerimônia aconteceu no Salão Nobre do Palácio 29 de Março, sede da Prefeitura de Curitiba.

O Conselho tem como objetivo propor diretrizes de ação governamental para a promoção dos direitos das mulheres, bem como atuar no controle social das políticas públicas relacionadas à igualdade de gênero.

A eleição das 24 representantes da sociedade civil aconteceu durante a 5ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres do Município de Curitiba, no dia 26 de novembro de 2022. A gestão terá 11 novas entidades e 13 foram reeleitas. O processo eleitoral contou com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública, que acompanharam de perto todas as etapas.

Para Elenice Malzoni, assessora de Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres, a assessoria vem se dedicando intensamente, com foco na garantia de um processo amplo, participativo e transparente.

“Este Conselho reúne representantes da sociedade civil e pública com um comprometimento comum que busca defender a causa de todas as mulheres, visando a equidade e igualdade”, declara Elenice.

O secretário do Governo Municipal, Luiz Fernando de Souza Jamur, deu posse ao novo mandato do Conselho e citou ainda a importância da criação do Conselho Municipal da Diversidade, que foi sancionado pelo prefeito Rafael Greca.

“É preciso muito trabalho para que a gente possa reverter esse processo de violência na nossa sociedade. O poder público precisa estar abraçado com os movimentos sociais para que possamos alcançar uma sociedade digna e justa para todos”, salientou Jamur.

Também compuseram a mesa Karolline Nascimento, ouvidora pública; a desembargadora Ana Lúcia Lourenço, coordenadora do Cevid Tribunal de Justiça PR; Léo Ribas, coordenadora da Liga Brasileira de Lésbicas; Maria Tereza Rosa, representante da Assessoria de Políticas para a Promoção da Igualdade Étnico-Racial da Prefeitura e Maria Isabel Pereira Corrêa, da União Brasil de Mulheres.

Representantes do Poder Público

Assessoria de Direitos Humanos – ADH

Titular: Elenice Malzoni

Suplente: Gleri Bahia Mangger

Assessoria de Direitos Humanos – Políticas para Mulheres

Titular: Renata Cristina Carneiro

Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Suplente: Flavia Monteiro Caron

Assessoria de Direitos Humanos – Políticas para Mulheres

Titular: Vania Glades de Azevedo Paisano Martins

Secretaria Municipal da Comunicação Social

Suplente: Claudia Maria Teixeira de Almeida

Assessoria de Direitos Humanos – Políticas da Diversidade Sexual

Titular: Debora Marinho Novicki

Instituto Municipal de Turismo

Suplente: Maíra Pedron Fontana

Assessoria de Direitos Humanos – Política de Promoção da Igualdade Étnico-Racial

Titular: Marli Teixeira Leite

Instituto Municipal de Administração Pública

Suplente: Dayana Haenisch

Casa da Mulher Brasileira

Titular: Sandra Praddo

Suplente: Celia Regina Gomes Dos Santos Machado

Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

Titular: Yara Batista Laureana Colvero Fressato

Urbs – Urbanização de Curitiba S.A.

Suplente: Ruthinea Ribeiro de Magalhães

Secretaria Municipal da Saúde

Titular: Angela Leite Mendes

Suplente: Karin Madeleine Godarth

Secretaria Municipal da Educação

Titular: Regina Celi Bariquelo

Suplente: Giselia dos Santos de Melo

Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito

Titular: Gislaine Aparecida Seneiko Szumski

Suplente: Luciana Maria da Cunha

Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude

Titular: Nicia Elaine Alves

Suplente: Avani Batista de Souza

Agência Curitiba de Desenvolvimento S.A

Titular: Yesica Andrea Vecchi

Suplente: Daniela Vitorio Del Puente

Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Titular: Ceres Maria Ferralhi

Suplente: Marinê Alvarez Martinez Corasolla

Companhia de Habitação Popular de Curitiba – Cohab

Titular: Patrícia Michelini Scherner

Suplente: Claudenice Maria de Oliveira Filadoro

Fundação Cultura de Curitiba – FCC

Titular: Ana Cristina Montibeler Baena

Suplente: Graciele Aparecida da Silva Galo Cavalcante

Fundação de Ação Social – FAS

Titular: Zeila Plath Oliveira da Silva

Suplente: Rosecler Quitino da Cunha

Representantes da Sociedade Civíl

Ação Social Irmandade sem Fronteiras

Titular: Yusmary Josefina Perez Rivas

Suplente: Francis Maria Arias Palao

APP Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná

Titular: Luzenaide Leal da Silva

Suplente: Maria Cristina Aparecida Chirnev

Assoc Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras – Abenfo-PR

Titular: Silvana Regina Rossi Kissula

Suplente: Gliccia Morguethe Vieira

Associação Rock Camp Curitiba

Titular: Roberta Cibin do Nascimento

Suplente: Marlisi Cristine Rauth

Bomoko – Unificação dos Migrantes, Estudantes, Profissionais e Refugiados Africanos

Titular: Gloire Nkialulendo Mvangi

Suplente: Amanda Kissua

Centro de Apoio as Mulheres e ao Casal Gravido – Cemuc

Titular: Pricila Marcoccia de Souza

Suplente: Priscila dos Santos Gonzalez Tenfen

Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo – Cefuria

Titular: Rosana Kloster e Luz

Suplente: Elizete Pereira de Almeida

Coletivo Cassia

Titular: Laira Rocha Tenca

Suplente: Andressa Andrieli do Carmo

Conselho Regional de Psicologia Oitava Região – CRP

Titular: Amanda Leticia de Lima

Suplente: Claudia Cibele Bitdinger Cobalchini

Federação de Mulheres do Paraná

Titular: Amábile Leite Marchi

Suplente: Alzimara Cabreira Fraga Bacellar

Liga Brasileira de Lésbicas

Titular: Pamela Elise Travasso Vital

Suplente: Karina Gallon Basso

Marcha Mundial das Mulheres de Curitiba

Titular: Pamella Victoria Gudim Biernaski

Suplente: Luizene Coimbra Cruzzulini Wizenberg

Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual – NGDS – UFPR

Titular: Dayana Brunetto

Suplente: Bruna Gabrielle Lopes

Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Paraná – OAB/PR

Titular: Nanci Stancki da Luz

Suplente: Gisele Cristina Silva Maestrelli

Rede Feminista de Saúde

Titular: Lara Cubis de Lima

Suplente: Emília Miranda Senapeschi

Rede Mulheres Negras-PR

Titular: Angela Elizabeth Sarneski

Suplente: Gabriela Aparecida Dias Martins

Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do PR – Sindijus

Titular: Carolina Barbieri Brito Nadolny

Suplente: Andréa Regina Ferreira da Silva

Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba – Sismmac

Titular: Adriane Alves da Silva

Suplente: Vanessa Ascenção Monteiro

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Curitiba – Sismuc

Titular: Edicleia Aparecida Farias

Suplente: Niucéia de Fátima Oliveira

Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos Estaduais dos Serviços de Saúde e Previdência do Paraná – Sindsaúde

Titular: Carolina Burda Fernandes

Suplente: Sueli Preidum de Almeida Coutinho

Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Instituições Federais de Ensino Superior no Estado do Paraná – Sinditest-PR

Titular: Rosana Regina Nunes da Silva Lourença

Suplente: Mariane de Siqueira

União Brasileira de Mulheres – UBM – Seção Paraná

Titular: Maria Adriana Marghoti Bueno

Suplente: Elza Maria Campos

União da Juventude Socialista

Titular: Elizabethe Cristina Gomes de Souza

Suplente: Natália Assueiro Carneiro

Universidade Livre do Esporte do Paraná

Titular: Denise Domingues Mendonça Bueno

Suplente: Nikole Bueno