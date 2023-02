Estado está finalizando restauração de rodovia na RMC. (DER)

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), está finalizando serviços de conservação na PR-510, em uma extensão de 12,74 quilômetros, entre Campo Largo e Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O trecho da rodovia estadual, que vai desde o entroncamento com a PR-423, em Campo Largo, até o perímetro urbano de Balsa Nova, recebeu trabalhos de manutenção, como remendos superficiais, reperfilagem com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e nova sinalização horizontal. Para os próximos dias estão previstos serviços de microrrevestimento asfáltico em pontos específicos, concluindo os trabalhos de conservação.

A PR-510 é a principal ligação entre os municípios, com as melhorias beneficiando mais de 148 mil moradores da região. Ela está inclusa no Lote A da Superintendência Regional Leste do DER/PR, do programa Proconserva, que executa melhorias em 221 quilômetros de rodovias estaduais da RMC.

Somente neste lote, o Governo do Paraná investe R$ 12.779.263,96 para conservação de trechos das rodovias PR-090, PR-092, PR-417, PR-418, PR-423, PR-509, PR-510 e PR-800.

Ao todo, são atendidos 12 municípios da RMC. São eles Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Curitiba, Itaperuçu, Lapa e Rio Branco do Sul. O contrato, que tem duração de um ano, se encerra em julho de 2023.

O diretor-geral do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes, explica que um novo programa de conservação está em elaboração para substituir os antigos editais. “Este tipo de intervenção também visa preservar o patrimônio público, mantendo as rodovias estaduais em bom estado de conservação. Agora estamos elaborando o próximo programa, com projetos mais modernos, duradouros e maior custo-benefício para o Estado”, afirma.