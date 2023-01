Governo emite licença ambiental de instalação para construção da Ponte dos Valadares, no Litoral – Foto: Alessandro Vieira/SEDEST-PARANÁ

Representantes do Governo do Paraná participam, hoje, às 10h30, da assinatura da ordem de serviço para início da construção da nova ponte que liga o continente, no Centro histórico de Paranaguá, à comunidade da Ilha dos Valadares, no Litoral do Paraná.



O investimento é de R$ 13,4 milhões, sendo R$ 11,8 milhões do Estado e o restante do município. O licenciamento foi viabilizado pelo Instituto Água e Terra (IAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest). O prazo de execução da obra é de 540 dias.