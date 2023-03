(DER)

Uma das premissas do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) nas obras de duplicação da BR-469, em Foz do Iguaçu, é a execução dos serviços com o menor impacto ambiental possível. Com intenso tráfego de veículos, a rodovia corta o Parque Nacional do Iguaçu, classificado pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade e uma das principais reservas de Mata Atlântica do País.

Por isso, a duplicação de 8,7 quilômetros exige responsabilidade para que o meio ambiente seja o menos afetado possível. Toda a obra, que teve início em setembro de 2022, tramita sob licenciamento ambiental em modalidade trifásica, expedida pelo Instituto Água e Terra (IAT). Inicialmente, a construção de passa-faunas no trajeto é prioridade do DER/PR.

Serão três corredores no total para passagens de animais de um lado para o outro da rodovia. São duas passa-faunas previstas, que já estão com 18,5% de conclusão, sendo a etapa mais avançada de todo projeto. As estruturas possuem formato de galeria celular, onde a travessia dos animais é realizada por baixo da rodovia.

Elas estão localizadas no km 2+940, conectando dois fragmentos da margem esquerda do Rio Tamanduá, e no km 5+854, ambas com largura de 3×3 metros. Elas possuem comprimento de 46,60 e 65,6 metros, respectivamente. Além disso, a nova Ponte do Rio Tamanduá terá um vão livre, que vai funcionar como meio de deslocamento da fauna.

O DER/PR também está fazendo o manejo da fauna e o monitoramento de atropelamentos durante as obras. Duas campanhas já foram realizadas, conforme autorização ambiental expedida pelo IAT. Os trabalhos ainda possuem monitoramento arqueológico, autorizado pelo Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O monitoramento também garante estudos para análise da necessidade de implantação de novas passagens de fauna ou demais ações para redução dos impactos ambientais. Também está em elaboração pelo DER/PR o projeto de compensação ambiental, que irá incluir soluções como plantio de árvores.

Com 5,48% de conclusão, a previsão de entrega da duplicação é para o primeiro semestre de 2024. As obras vão desde o portal de entrada do Parque Nacional do Iguaçu, onde ficam as Cataratas, até trevo de acesso à Argentina, passando ainda pelo Aeroporto Internacional de Foz de Iguaçu. No total, a infraestrutura terá um investimento de R$ 129,66 milhões, fruto de uma parceria entre o Governo do Paraná, governo federal e a Itaipu Binacional, sendo a hidrelétrica responsável pelos recursos.

O projeto prevê implantação de vias marginais, de passeio, ciclovia, uma nova ponte sobre o Rio Tamanduá, iluminação com LED e quatro viadutos: no km 2,2, no km 3,9, no km 7,6 e no acesso ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.