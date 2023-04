Robson Mafra

O Fala Curitiba 2023 continua nas ruas da cidade com as equipes itinerantes do Fala Curitiba Móvel. Nesta semana, são 31 novos locais para participar e ajudar a construir as prioridades do orçamento da cidade para 2024.



Desde o início de abril, o programa coordenado pelo Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), está na fase de detalhamento das sugestões para a Lei Orçamentária Anual (LOA).



As equipes do Fala Curitiba já estão nos preparativos para as reuniões presenciais nos bairros, que começam no próximo mês. Elas serão à noite, sempre às 19 horas, para possibilitar a participação da maioria dos cidadãos.