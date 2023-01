Duplicação do Contorno Oeste de Cascavel chega a 78% das obras executadas –

Aumentar a segurança, salvar vidas no trânsito e melhorar as condições e trafegabilidade das rodovias federais no Sul do país estão entre as prioridades do Governo Federal para o início deste ano. Dentre as obras que serão entregues, retomadas ou iniciadas, a Região Sul contará com 45 ações prioritárias no Plano de 100 Dias. Também está incluídas a recuperação de trechos de rodovias que foram danificadas pelas fortes chuvas dos últimos meses.

No Paraná, a principal entrega para o mês de abril será a conclusão do Contorno Viário de Cascavel, com a entrega de mais 19 quilômetros da BR-163. A obra beneficia a integração da rodovia federal com a Avenidas Brasil e a Avenida Tito Muffato, duas das principais vias de Cascavel. Uma vez finalizada, a intervenção vai beneficiar mais de 500 mil moradores do município e região.

Ao anunciar o plano de trabalho para os primeiros 100 dias da gestão, o ministro dos Transportes, Renan Filho, detalhou nesta quarta-feira (18) as intervenções que serão executadas pela pasta e entidades vinculadas nos três estados da região.

O ministro anunciou o início imediato de obras emergenciais para recuperar estruturas comprometidas, especialmente rodovias de todo o país afetadas pelo acúmulo de águas no período chuvoso. Na região Sul, esse pronto atendimento inclui as BRs 277/PR, BR-280/SC, BR-282/SC e BR-470/SC.



Confira a íntegra da apresentação do ministro.



Destaques

Obra importante para os gaúchos, a duplicação de 15km da BR-116, no município de Camaquã, está prevista para ser entregue em abril. Esta e as demais contribuições inicialmente não contidas no plano serão avaliadas quanto à adequação ao programa das ações prioritárias. A obra é uma demanda da população que vive na capital e cidades da região metropolitana para aliviar o fluxo de veículos na região.



A construção do chamado Contorno Norte de Porto Alegre (RS), na BR-448/RS, é uma das prioridades desta gestão do Governo Federal no Ministério dos Transportes. Proposta por participantes da consulta popular para o Plano de 100 Dias, finalizada na segunda-feira (16), a obra deve ser implantada nos próximos meses.



Destaque, em Santa Catarina, será a conclusão, em março, da duplicação de 3,7 quilômetros da BR-470, na região de Navegantes. O estado será beneficiado, ainda, com projetos de manutenção na rodovia, entre os quilômetros 74 e 199.