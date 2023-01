(Ricardo Marajó/SMCS)

As religiões de matriz africana com foco nas comunidades de terreiros de Curitiba e Região Metropolitana estarão em destaque, neste domingo (22/1), no Pavilhão Étnico no Memorial de Curitiba, no Largo da Ordem. A Assessoria de Direitos Humanos – Promoção da Igualdade Étnico-Racial da Prefeitura de Curitiba, em parceria com o Fórum Paranaense de Religiões de Matriz Africana (FPRMA), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) e a Federação Umbandista do Estado do Paraná (Fuep), vai promover o Seminário Cultural de Povos de Terreiro, a partir das 9h15.

A ação vai marcar o Dia Mundial das Religiões e o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que são celebrados em 21 de janeiro. O evento é gratuito e aberto ao público e quem quiser receber os certificados de conclusão do seminário pelo IFPR deve fazer a inscrição por este link.

A partir das 9h15 de domingo, os frequentadores e turistas da Feira de Artesanato do Largo da Ordem vão poder acompanhar as palestras e apresentações culturais.

Haverá uma conversa sobre o reconhecimento e empoderamento das práticas e culturas de terreiro e uma oficina sobre a expressão do corpo com a dança, a linguagem da dança e o legado ancestral que ela transmite.

Além dos debates, também será possível comprar produtos de artesanato na Feira do Afroempreendedor, como artigos religiosos (santos e orixás), brincos, pulseiras, cocares de indígenas, roupas e saboeira.

“Durante a manhã de domingo há bastante público circulando pela Feira do Largo da Ordem. Como o seminário tem o objetivo de combater as intolerâncias contra qualquer religião, acreditamos que o Memorial é o melhor local para o evento”, explicou a assessora da Promoção da Igualdade Étnico-Racial, Marli Teixeira Leite.

De acordo com Marli, os casos de intolerância mais atendidos na Assessoria de Direitos Humanos são contra as religiões de matriz africana.

Atrações culturais

A partir das 11 horas, haverá apresentações culturais com os grupos Curimba do Terreiro Mãe Arlete, Afoxé Curitiba, Maracatu Baquemulher e Curimba do Terreiro Pai Sandro.

Às 12h30, os participantes do seminário vão sair em cortejo do Memorial de Curitiba até as Gameleiras Sagradas Irôkos da Praça Tiradentes, cinco imponentes árvores que são imunes ao corte. Em frente às árvores será feito um batuque com apresentações de curimbas (grupos de Umbanda) para celebrar o espaço sagrado.

“Sempre que levamos as apresentações de curimbas nas feiras do Afroempreendedor e em praças aproximamos essa cultura das pessoas. Isso ajuda a combater o preconceito e à intolerância religiosa”, explicou Marli Teixeira Leite.

Histórico

No dia 21 de janeiro é celebrado o Dia Mundial das Religiões e o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, instituído pela Lei nº 11.635 de 2007. A data é uma homenagem à yalorixá Gildária dos Santos, a Mãe Gilda, do Axé Abassá de Ogum, que foi vítima de diversas agressões, verbais e físicas, provocadas pelo preconceito à sua religião.

Constituição Federal

No Brasil, o direito à liberdade de religião ou crença está previsto no artigo 5º, VI, da Constituição Federal, que determina que “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias”.

Além disso, constitui crime a prática de discriminação ou preconceito contra religiões prevendo pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa (Lei nº 7.716/1989).

Denúncias

As denúncias sobre casos de intolerância religiosa podem ser feitas aos Direitos Humanos (telefone 100); Central de Atendimento Estadual (181); Central de Atendimento da Prefeitura (156); Polícia Militar (190); Guarda Municipal de Curitiba (153); Núcleo da Promoção da Igualdade Étnico-Racial (Nupier) do Ministério Público do Paraná (3250-4894); no Núcleo da Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Paraná (3219-7300); na Assessoria de Promoção da Igualdade Étnico-Racial (3221-2713); e na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (3883-7155).