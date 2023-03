Divulgação/SMCS

A presença excessiva de borrachudos em Curitiba fez com que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente desse início a um trabalho de aplicação de larvicidas biológicos em pontos determinados de rios que cortam a cidade e a Região Metropolitana para minimizar o incômodo que vem sendo relatado pela população.

A aplicação é feita pela equipe Amigo dos Rios, da Limpeza Pública, em parceria com o Museu de História Natural, do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna, que vem conduzindo estudos sobre os insetos.

Na manhã da quinta-feira (23/3), o trabalho conjunto aconteceu na região do Parque São Lourenço e na porção do Rio Belém que corta a unidade de conservação. “A ideia é que possamos voltar aos locais com maior incidência de reclamação a cada 15 dias para fazer a aplicação do produto”, conta o diretor de Limpeza Pública, Edelcio Marques dos Reis.

A aplicação de larvicida biológico em rios de Curitiba, para o controle de borrachudos, foi uma sugestão do vereador Bruno Pessuti.

O produto é recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e não prejudica a vegetação, outros animais ou a qualidade da água. Para a aplicação, explica Reis, é necessário que a equipe faça uma preparação prévia dos pontos.

A retirada de resíduos, galhos e troncos também dificulta a postura dos ovos e a criação das larvas.