Táxi elétrico que participará dos testes na cidade (Franklin de Freitas)

A Copel está iniciando uma série de ações para alcançar a meta de eletrificação de seus veículos. Nesta quinta-feira (23), a companhia assinou um contrato com a Mobilize, marca do Renault Group, dedicada à nova mobilidade e que oferece uma ampla gama de serviços para a locação de carros elétricos que vão integrar a frota da empresa. A entrega dos carros acontece durante o Smart City Expo, que ocorre em Curitiba.



A meta de descarbonização da frota de veículos leves da Copel é um dos pilares estratégicos da companhia que estão na visão 2030, anunciada pela empresa em novembro de 2022. Até o fim do ano, 15% dos veículos leves serão substituídos por modelos elétricos, ou seja, 30 veículos. Já até 2027, 61 veículos (30% da frota) serão elétricos, chegando a 50% da frota em 2030 (102 carros). A Mobilize vai fornecer o Kwid E-Tech 100% elétrico à Copel.



Também durante a Smart City, Curitiba anunciou que fará testes com táxis elétricos. Seis veículos vão ser usados para o início dos testes.



A intenção é que esses testes sejam a base de um projeto de eletrificação da frota de táxi de Curitiba, dentro da política pública para conter as mudanças climáticas e zerar emissões de carbono até 2050.



Os testes, com duração inicial de seis meses, poderão ser prorrogados se houver necessidade. O táxi elétrico terá a cor laranja característica dos modelos da cidade, com a diferença que poderá ser identificado pela cor branca na capota e ainda a inscrição 100% elétrico.



Os veículos estavam em exposição na entrada da Smart City, no Parque Barigui.