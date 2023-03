A Copel concluiu esta semana as obras na linha de transmissão de energia que liga as subestações Santa Mônica e Pilarzinho, na Região Metropolitana de Curitiba. A reforma amplia a qualidade no fornecimento de eletricidade em toda a região norte da Capital e nos municípios vizinhos, beneficiando diretamente mais de 470 mil pessoas.



A empresa investiu R$ 19 milhões nesse projeto para aumentar a capacidade de transmissão de energia na rede que tem 34 km de extensão, opera em 230 mil Volts (kV) e atravessa as cidades de Curitiba, Colombo e Almirante Tamandaré. Foram substituídas 45 torres antigas por novas estruturas com fundação reforçada e todos os cabos de energia foram trocados. A rede também ganhou novos cabos ópticos e para-raios, cadeias de isoladores e ferragens.



Durante as obras, a Copel também realizou uma série de projetos de proteção ambiental, social e patrimonial na área da obra.