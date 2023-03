A Copel está iniciando uma série de ações para alcançar a meta de eletrificação de seus veículos. Nesta quinta-feira (22), a companhia assina um contrato com a Mobilize, marca do Renault Group, dedicada à nova mobilidade e que oferece uma ampla gama de serviços para a locação de carros elétricos que vão integrar a frota da empresa. A entrega dos carros acontece durante o Smart City Expo, que ocorre em Curitiba.

A meta de descarbonização da frota de veículos leves da Copel é um dos pilares estratégicos da companhia que estão na visão 2030, anunciada pela empresa em novembro de 2022. Até o fim do ano, 15% dos veículos leves serão substituídos por modelos elétricos, ou seja, 30 veículos. Já até 2027, 61 veículos (30% da frota) serão elétricos, chegando a 50% da frota em 2030 (102 carros). A Mobilize vai fornecer o Kwid E-Tech 100% elétrico à Copel.

“Essa nova parceria com a Copel, uma das pioneiras na utilização inteligente de veículos da Mobilize, é motivo de grande orgulho para nós e reforça o objetivo sermos uma empresa de soluções de mobilidade”, explica Ricardo Mendes, da Mobilize Beyond Automotive.

Para a Copel, o programa é mais um passo para o alcance das metas ESG e para o incentivo à mobilidade elétrica. “Fazer a descarbonização da empresa faz parte das nossas metas ESG, e hoje a Copel está consolidando a primeira parte de sua meta, que é ter 50% da sua frota elétrica até 2030″, ressalta o presidente da companhia, Daniel Slaviero.

A Copel também é pioneira em iniciativas para abastecimento de carros elétricos. Em 2018, implantou a maior eletrovia do país, com a instalação de 12 postos de recarga ao longo de 730 quilômetros da rodovia BR-277, ligando o extremo Leste ao extremo Oeste do Paraná.

Já em 2022, a empresa ampliou a oferta de eletropostos, com instalações nas rodovias BR-376 e BR-101. O novo circuito vai de Mauá (perto de Londrina), no Norte do Paraná, a Joinville, em Santa Catarina, interligando os dois estados. Com o novo trecho, a Copel conta com 19 eletropostos instalados ao longo de 1.246 quilômetros de rodovias.

PROVA DE CONCEITO – Em relação ao uso de veículos elétricos, a Copel realizou, entre 2021 e 2022, projeto de prova de conceito voltado à prática de carsharing corporativo no âmbito da companhia. Como fruto desta experiência, a eletrificação de uma parcela da sua frota de veículos leves vai se tornando realidade.

SOBRE O KWID E-TECH – O Kwid E-Tech 100% elétrico, escolhido para ser o veículo deste projeto de mobilidade, traz uma motorização elétrica totalmente desenvolvida de acordo com o gosto do consumidor brasileiro, e é ágil no trânsito urbano. Para uma aceleração de zero aos 50 km/h são necessários apenas 4,1 segundos.

A autonomia é de 298 quilômetros no uso urbano, conforme a norma SAE J1634, utilizada pelo Inmetro, distância mais do que suficiente para a jornada diária média nas grandes cidades. O automóvel também pode ser recarregado com facilidade em uma tomada 220V.

SOBRE A COPEL – A Companhia Paranaense de Energia (Copel) é a maior empresa do Paraná. Por meio de suas subsidiárias, atua nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Em 2022, foi eleita a melhor empresa de energia do Brasil pelo ranking Valor 1000.

A companhia abriu seu capital em abril de 1994 na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, e tornou-se, em 1997, a primeira empresa do setor elétrico brasileiro listada na Bolsa de Valores de Nova York. Desde 2002, suas ações estão listadas também na Latibex, braço latino-americano da Bolsa de Valores de Madri.

A empresa foi criada em outubro de 1954, e seu crescimento está ligado diretamente ao desenvolvimento socioeconômico do Paraná. Sua história de pioneirismo é o legado que mantém o foco da Copel sempre no futuro. Isto significa, também, realizar negócios de forma sustentável, o que se reflete nos dez estados brasileiros onde está presente.

SOBRE A MOBILIZE -A Mobilize é a marca do Renault Group dedicada às novas mobilidades. Graças a uma plataforma tecnológica integrada, a marca oferece uma ampla gama de serviços com foco no veículo, como financiamento, seguros, pagamentos, gestão de frotas, energia, manutenção e recondicionamento. Construída em torno de ecossistemas abertos, a empresa promove uma transição energética sustentável, em linha com o objetivo do Renault Group de atingir a neutralidade de carbono em 2040 na Europa e a ambição de desenvolver o valor da economia circular.